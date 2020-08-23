福海宮搬遷爭議　管委會：王公祖聖旨同意搬遷

福海宮管委會表示，王公祖聖誕｢飛輦轎、過金火｣依現今規畫場地根本不夠用，另爾後進廟香客必須經過一個地下道有幾米高的圍牆，極為不便，經信徒大會一致同意在本宮大殿請示王公祖聖杯指示，並邀請海口廟總幹事張進益說明如何擲杯，現場參與人員協議，以同意搬遷與不同意搬遷各擲10擲杯請示王公祖，擲杯結果為同意搬遷7杯不同意搬遷4杯，王公祖聖旨同意搬遷。
記者會現場福海宮也請到了委任的謝秉錡律師做出說明表示，民國106年福海宮的確有向文化資產局提出歷史建物的申請，但這項申請至今未完成公告，此外，桃園市政府文化資產局在民國109年7月7日會勘後表示，由於都市計畫的審議範圍尚未確定，另109年4月時，福海宮也向桃園市政府提出遷建的申請，109年5月5日文化局進行會勘之後也表示，建議以「平移」或是拆解重組的方式遷建福海宮。
文化局也請福海宮提出未來建物搬遷的完整計畫書，後續遷移至新址後再進行文化資產保存的審議。
福海宮總幹事楊智賢表示，未來福海宮新址將位於當年黑貓中隊的海軍基地內，面積2000多坪，遷建補償目前也與交通部協調評估，他同時表示，多數信眾都要搬走，福海宮如果不遷，原本鼎盛香火恐將逐趨冷淡，無論是信徒民意獲是王公旨意，都希望能夠搬遷新址。
福海宮管委會表示，目前只有主委廖德發、常務監事陳萬金、總幹事楊智賢以及特助楊添丁等代表福海宮對外發言，其他未經｢福海宮管理委員會｣同意之個人言論，都不能代表廟方擅自發表任何不實言論。