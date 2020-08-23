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影／慶祝祖父母節　彰化榮家傳遞祝福溫馨情

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-23 19:30:00

▲彰化榮家舉辦慶祝祖父母節-愛要說出口活動，邀請住家長輩子女寫下想對父親說的話，藉由祖父母節，廣為宣揚祖父母的偉大及重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲彰化榮家舉辦慶祝祖父母節-愛要說出口活動，邀請住家長輩子女寫下想對父親說的話，藉由祖父母節，廣為宣揚祖父母的偉大及重要性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
感念榮住民長輩們長年為了家庭及社會，無私的犧牲與奉獻，彰化榮家舉辦慶祝祖父母節-愛要說出口活動，邀請住家長輩子女寫下想對父親說的話，由榮家貼在特製的襯衫造型卡片上代為傳遞，並邀請蔡淑雲老師歌唱研習中心成員帶來精采的歌曲演出，度過一個特別的溫馨佳節。

▲從民國九十九年開始將每年八月的第四個星期日訂定為「祖父母節」，但「祝福永遠不嫌晚，感恩的心永流傳」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲從民國九十九年開始將每年八月的第四個星期日訂定為「祖父母節」，但「祝福永遠不嫌晚，感恩的心永流傳」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
彰化榮家家主任史浩誠說，從民國九十九年開始將每年八月的第四個星期日訂定為「祖父母節」，但「祝福永遠不嫌晚，感恩的心永流傳」，藉由活動向勞苦功高的長輩們，獻上誠摯的祝福與敬意。希望藉由祖父母節，廣為宣揚祖父母的偉大及重要性，讓年輕世代重視對長者的關懷，增進家庭互動及情感凝聚。

彰化榮家輔導員施凱偉說，榮家的爺爺像個超人，是個能修所有東西的百戰天龍，何時何地、何種困難都難不倒他，但曾幾何時，記憶中的他，已是個白髮蒼蒼的老人，愛常不好意思說出口，故特別辦理此活動，讓子女們用筆寫下心中想說的話，由榮家同仁代為傳遞給長輩，在祖父母節這天都能幸福滿滿。

▲邀請住家長輩子女寫下想對父親說的話，由榮家貼在特製的襯衫造型卡片上代為傳遞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲邀請住家長輩子女寫下想對父親說的話，由榮家貼在特製的襯衫造型卡片上代為傳遞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
羅小姐寫下，「爸比，不要在電視機前面一直看電視，要多多去復健，讓身體變得更健康，我們等你回家喔，愛您！」而楊先生則寫說，「小時候，是父親把我高高舉起，讓我高人一等，可以在人群中看到最熱鬧的事物，您那雙有力的臂膀，永遠是我的安全感、家人的依靠，我們愛你。」看著卡片，伯伯們眼眶泛淚，欣慰的說：「這是最棒的祖父母節禮物！」

而歌唱中心成員們紛紛獻上演出，帶動現場歡愉氣氛；同樣身為父親、歌唱比賽獲獎無數的住民李長海先生，亦為老大哥們祝福，與年僅6歲、可愛的小天后張婧衧一同合唱「外省ㄟ」，歌曲訴說著外省老兵與臺灣新娘的牽手情，讓在場長輩無不動容。

▲歌唱比賽獲獎無數的住民李長海，亦為老大哥們祝福，與年僅6歲、可愛的小天后張婧衧一同合唱「外省ㄟ」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲歌唱比賽獲獎無數的住民李長海，亦為老大哥們祝福，與年僅6歲、可愛的小天后張婧衧一同合唱「外省ㄟ」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
家主任史浩誠表示，感謝蔡老師的公益演出，在此佳節前夕，帶給長輩及員工歡樂氣氛，也祝福每位辛苦的父親「祖父母節快樂」，而榮家將秉此持續用心，辦理各項活動來營造家區溫馨氣氛，並與家屬共同合作，讓長輩們都能開開心心地頤養天年。

 

關鍵字

祖父母節 天后 彰化榮家 牽手情

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