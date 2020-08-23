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影／2020東山棒球夏令育樂營結業式　揮汗創造棒球夢

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-23 19:53:50

▲員林市東山國小在員林大埔球場辦理棒球夏令營結業式，小朋友一起揮汗奮進玩棒球，共同創造棒球夢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲員林市東山國小在員林大埔球場辦理棒球夏令營結業式，小朋友一起揮汗奮進玩棒球，共同創造棒球夢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
具有棒球實力的彰化縣員林市東山國小，每年都舉辦棒球夏令營，讓孩子們現學現賣，進行實戰對抗，在暑假結束前夕，營隊在員林大埔球場辦理棒球夏令營結業式。共有98名來自各縣市喜愛棒球運動的國小孩童熱情參加，讓參加的孩子們更融入棒球、留下難忘的暑假。

▲東山棒球夏令營透過外野守備練習、九宮格、內野守備練習及打擊練習等各關卡的闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲東山棒球夏令營透過外野守備練習、九宮格、內野守備練習及打擊練習等各關卡的闖關活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
東山國小校長李世勳表示，東山棒球夏令營透過外野守備練習、九宮格、內野守備練習及打擊練習等各關卡的闖關活動，教練群與東山少棒隊學員教導孩子正確的傳接球姿勢、打擊、投球技巧及正確跑壘姿勢，讓孩子透過玩樂中學習棒球專業技巧。

此外也透過下午的Tball對抗賽，教導孩子棒球競賽規則，更告訴孩子在棒球競賽中，強調的是團隊合作與勝不驕、敗不餒的精神，在球場上要秉持運動家精神奮戰到最後，不到最後一刻，不知道勝負！

▲具有棒球實力的彰化縣員林市東山國小，每年都舉辦棒球夏令營，讓孩子們現學現賣，進行實戰對抗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲具有棒球實力的彰化縣員林市東山國小，每年都舉辦棒球夏令營，讓孩子們現學現賣，進行實戰對抗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
下午的對抗賽也吸引到許多家長到場觀賽，許多家長看到自己的孩子在球場上擊出球後奮力跑上壘包、最後為團隊奪得一分，相當喜悅及感動，參加活動的家長表示謝謝東山國小能辦這個夏令營，讓小朋友能開心盡情地體驗棒球活動，並提供豐富的獎品與專屬球衣，看著孩子穿上專屬球衣在球場上開心打球，讓家長感到很感動。

李世勳指出，今年首次將棒球營調整為一天，並提供專屬球衣給營隊孩子，為的是讓孩子有榮耀感，並讓想要體驗棒球運動，但又不敢體驗太多天的孩子，也能小試身手，有機會認識棒球、體驗棒球，最後愛上基層棒球運動！

▲員林市棒委會主委黃嘉宏也送給每位參加營隊的小球員每人一顆蘋果、一顆「恐龍蛋」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲員林市棒委會主委黃嘉宏也送給每位參加營隊的小球員每人一顆蘋果、一顆「恐龍蛋」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
另外，員林市棒委會主委黃嘉宏也送給每位參加營隊的小球員每人一顆蘋果、一顆「恐龍蛋」又叫杏李，並預祝每個小朋友能開開心心的打出安打及愛上棒球運動。

▲透過下午的Tball對抗賽，教導孩子棒球競賽規則，更告訴孩子在棒球競賽中，強調的是團隊合作與勝不驕
▲透過下午的Tball對抗賽，教導孩子棒球競賽規則，更告訴孩子在棒球競賽中，強調的是團隊合作與勝不驕 敗不餒的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
棒球隊總教練柯良宗教練說，棒球是台灣的國球，我們應該將棒球運動向下紮根推廣，透過每年寒暑假辦理棒球營隊，讓孩子們能愛上棒球，最後也歡迎大彰化地區的小朋友如果對棒球有興趣，可加入東山少棒隊的行列，跟愛好棒球的小朋友一起揮汗奮進玩棒球，共同創造棒球夢。

 

關鍵字

恐龍蛋 九宮格 杏李 棒球 內野守備 東山國小少棒隊 夏令營

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