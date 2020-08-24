陳其邁上任　李孟諺提醒團隊「12點後也別關機」

行政院秘書長李孟諺笑說，陳其邁是他的兄長，年紀比較大，雖然看起來陳其邁比較年輕！高雄市民用選票完成台灣民主上一個不可能的里程碑，也讓各地的首長體認到選民監督，託付與期望是越來越高，陳其邁說過「高雄是我一生懸命的地方」，過去兩人在行政院一起共事，他感受到陳其邁度高雄真的是「念念不忘」，他並以「一人有慶，兆民賴之」勉勵陳其邁及市府團隊，成為一個讓市民依賴的市府，之後他將過著朝五晚九的日子，為高雄市民的福祉努力。
李孟諺最後也提醒市府團隊的首長，晚上十二點以後，手機還是要開著，因為陳其邁當副院長的時候，包括沈榮津部長，好幾個部長半夜一點都有接過他的電話，因為「市長不只是早起，他還會晚睡」。
代理市長楊明州則表示，日久「他鄉就是故鄉」，雖然自己並不在高雄，但他在高雄36年，高雄就是他的故鄉，大家怎麼將高雄建設成一個宜居的城市，建設成年輕人能夠安身立命，老年人願意在高雄養老、終老，這是市府責無旁貸的責任，今年也是打狗更名高雄100周年，相信在新市長、新團隊的帶領之下，五萬六千多位公教、警消的協助下，一定可以讓高雄再輝煌一百年，奠定高雄的基石。
今年就職典禮堪稱歷年規模最小，僅邀請約300名貴賓民代，綠營民代多盛裝出席，但卻不見藍營民代；陳其邁的太太吳虹則說現在是「擔心多過於開心，挑戰現在才開始」，而高雄市長陳其邁除重申「產業轉型優先、增加就業優先、重大交通建設優先、解決空氣汙染優先」四大優先外，並跟所有的市民朋友報告，市府團隊從現在開始就要捲起我們的袖子「撩落去」，立刻上工、立刻解決問題。
陳其邁笑說，在中央的這一年多來當然不光是半夜打電話可以說完的，「有政府會做事」，一定要讓人民感受到，陳其邁也說，早上在他要到市府的時候，在車上看見許多趕著上班的市民朋友，今天是他們的日常，忙著工作、忙著賺錢，8月15日那一天，他們用神聖的選票，把責任託付給陳其邁，這些是民眾的期待、對未來市府團隊深深的期許。
陳其邁 交接典禮 打狗更名高雄100周年 新市府團隊就職 行政院