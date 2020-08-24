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統一發票盃路跑台中場　9月13日高美濕地跟著風車跑

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-24 14:01:26

▲由財政部舉辦的統一發票盃路跑台中場 ， 9/13在高美濕地跟著風車跑。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)
▲由財政部舉辦的統一發票盃路跑台中場 ， 9/13在高美濕地跟著風車跑。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)

由財政部主辦的109年統一發票盃路跑活動，臺中場定9月13日在高美濕地登場，將號召9千人跟著風車跑，只要捐出發票3張即可免費報名，除網路報名另開放一千個現場報名名額，跑完全程者可獲運動頭巾、飲料、餅乾及摺疊購物袋等完跑禮，還有機會抽Panasonic 55吋液晶電視。

這場愛心做公益路跑活動，原定4月舉辦，受疫情影響延至9月登場，台中場選在享譽國際的高美濕地旁舉辦，主辦單位歡迎闔家參加，沿著壯觀的風車大道一起跟著風車跑。

本活動由財政部及臺灣中小企業銀行股份有限公司共同主辦，臺灣企銀總經理張志堅、財政部中區國稅局局長吳蓮英、臺中市政府運動局副局長鄭隆為今天在造勢記者會上，共同宣告路跑活動即將登場。

財政部中區國稅局局長吳蓮英表示，路跑於9月13日(星期日)早上7時在風車大道18號風車廣場起跑，預計名額9,000人，其中網路報名8,000人，活動當日另開放1,000人現場報名，只要捐出109年7-8月或9-10月統一發票（含雲端發票）3張即可免費報名，跑完全程者即可獲得運動頭巾、飲料、餅乾及摺疊購物袋等完跑禮。

主辦單位也在活動會場及賽道折返點打造動心牆及沁夏童心園等打卡點，現場只要拍照打卡並出示統一發票兌獎APP下載畫面，就可以兌換台電冰棒1支，另外為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票及使用行動支付消費，現場也結合知名商家，提供「行動支付最速Pay活動」，只要行動支付10元，並以載具儲存雲端發票，就可購得超值飲品及點心。

現場也有「振興消費掃好康」活動，民眾掃碼即可獲得商家優惠折扣券，藉由人潮帶動區域消費，此外主辦單位加碼準備Panasonic 55吋液晶電視、Pana-sonic智慧型機器人吸塵器及美國旅行者25吋行李箱等共265個摸彩獎項，期待參與民眾滿載而歸。

關鍵字

路跑 財政部 中區國稅局 統一發票盃路跑 高美濕地

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