房産行銷出奇招　電視購物也能買、振興券放大百倍

創新的商務模式紛紛興起，房産行銷竟也進駐電視購物，富邦建設高雄鳳山的房産建案「富邦大無疆」將於購物台直播，鎖定全台客群；皇普建設抓緊三倍券議題，「皇普摩天100」推出振興券放大100倍計畫，只要持三倍券1000元，即可抵購屋款10萬元的超誘人優惠，銷售創佳績。



▲ 富邦建設高雄鳳山的房産建案「富邦大無疆」將於購物台直播，鎖定全台客群。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.24） 富邦建設出奇招，與集團旗下事業體momo電視購物和momo購物網合作，位於高雄鳳山的房産建案「富邦大無疆」，9月2日晚間8點將於電視購物台直播，客戶可線上預約，並將於北中南舉辦星級飯店下午茶的賞屋說明會，推出房貸獨家優惠，預定購屋成功的客戶還可享有2天1夜的精緻旅遊招待。





鳯山區「富邦大無疆」規劃2-4房，中庭花園將外部營造的綠意延伸至社區內，讓住戶下樓就直接享受近5000坪的公園綠海，位於明星級鳳西國小第一排，有大東文化藝術中心與衛武營藝術文化中心「雙藝中心」加持，文藝氣息濃厚。



▲ 「皇普摩天100」推出振興券放大100倍計畫，只要持三倍券1000元，即可抵購屋款10萬元。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.24） 因應疫情讓許多消費者重新審視居住需求，苓雅區的「皇普摩天100」選用與醫院無塵室同級正負壓清淨設備，採用醫療等級的HEPA濾網與紫外線殺菌設計等。建商也搶先於6月份推出「三倍券放大100倍計畫」活動，1000元三倍券可抵購屋款10萬元，每戶最高折抵10萬元，活動期間反應熱烈短短時間售出近60戶，至3月公開累積近185戶，活動只到8月底。



