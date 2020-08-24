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高市高顏值年輕團隊　三位屬兔局長今上任

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-24 13:45:26

▲原住民事務委員會主任委員阿布斯（洪羽珊）、經濟發展局局長廖泰翔、青年局局長張以理都是33歲屬兔的年輕人，三人也被譽為高顏值團隊。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.24）
▲原住民事務委員會主任委員阿布斯（洪羽珊）、經濟發展局局長廖泰翔、青年局局長張以理都是33歲屬兔的年輕人，三人也被譽為高顏值團隊。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.24）
高雄市第三屆市長、副市長及首長宣誓就職暨交接典禮，今（24）日登場，此次小內閣名單有3名今年才33歲的年輕臉孔，分別為原住民事務委員會主任委員阿布斯（洪羽珊）、經濟發展局局長廖泰翔、青年局局長張以理，三人也被譽為高顏值團隊，一女兩男、屬兔的局長替高市府注入一股年輕力量。

原住民事務委員會主任委員阿布斯（洪羽珊）表示，因為年紀比較輕、有衝勁，相信就像市長說的很快能夠走上軌道，儘快加入這個原民會這個大家庭裡頭，她認為最重要是希望可以就是發揮自己的年輕活力、還有執行力，串連所有的部落的年輕人，大家一起來做事。

經濟發展局局長廖泰翔則指出，其實市長講得很清楚，我們最重要的兩個目標，第一個是產業轉型，那第二個是創造就業，那當然會以兩個目標來全力邁進，市長兩年拚四年，我們當然就是兩天當十天用，經發局從市場管到晶圓廠，所以未來他也會開始每天走市場，全力的來讓高雄大邁進。

青年局局長張以理指出，很感謝市長給我們這個機會，讓我們來歷練，我們戒慎恐懼，我們要緊緊緊，今天就要趕快上工，青年局過去的業務部分會做一些調整，未來則希望向下扎根到這個高中的部分。

對於被譽為高顏值團隊，青年局長張以理笑說：「高顏值不敢當，我們還是以市長的顏值為主」，原民會主委阿布斯也笑說「是誰嘴巴這麼甜，吃糖果了」，其實顏值不是重點，重點還是年輕人的執行力與活力，會做事比顏值來的更重要；經發局長廖泰祥則說：「我們三個都是兔子，也會很靈活的協助市政的發展，年輕人最重要的就是衝勁，緊緊緊衝衝衝，兩年拚四年是我們的目標」。

關鍵字

陳其邁 阿布斯 市府小內閣 張以理 廖泰翔

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