高市高顏值年輕團隊　三位屬兔局長今上任

原住民事務委員會主任委員阿布斯（洪羽珊）表示，因為年紀比較輕、有衝勁，相信就像市長說的很快能夠走上軌道，儘快加入這個原民會這個大家庭裡頭，她認為最重要是希望可以就是發揮自己的年輕活力、還有執行力，串連所有的部落的年輕人，大家一起來做事。
經濟發展局局長廖泰翔則指出，其實市長講得很清楚，我們最重要的兩個目標，第一個是產業轉型，那第二個是創造就業，那當然會以兩個目標來全力邁進，市長兩年拚四年，我們當然就是兩天當十天用，經發局從市場管到晶圓廠，所以未來他也會開始每天走市場，全力的來讓高雄大邁進。
青年局局長張以理指出，很感謝市長給我們這個機會，讓我們來歷練，我們戒慎恐懼，我們要緊緊緊，今天就要趕快上工，青年局過去的業務部分會做一些調整，未來則希望向下扎根到這個高中的部分。
對於被譽為高顏值團隊，青年局長張以理笑說：「高顏值不敢當，我們還是以市長的顏值為主」，原民會主委阿布斯也笑說「是誰嘴巴這麼甜，吃糖果了」，其實顏值不是重點，重點還是年輕人的執行力與活力，會做事比顏值來的更重要；經發局長廖泰祥則說：「我們三個都是兔子，也會很靈活的協助市政的發展，年輕人最重要的就是衝勁，緊緊緊衝衝衝，兩年拚四年是我們的目標」。