🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

「求婚鑽石」迎七夕　海生館企鵝繁殖季迎接幸福的新生

記者陳美嘉/屏東報導
calendar_today2020-08-24 14:07:37

▲ 屏東海生館育有全國最多種類及數量的極地企鵝，此時正迎來「企鵝繁殖季」。（資料照／記者陳美嘉攝）
▲ 屏東海生館育有全國最多種類及數量的極地企鵝，此時正迎來「企鵝繁殖季」。（資料照／記者陳美嘉攝）

暑假進入倒數計時，遊樂園國旅優惠方案也即將截止，屏東海生館育有全國最多種類及數量的極地企鵝，此時正迎來「企鵝繁殖季」，企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，讓企鵝可以透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半，民眾可得把握最後機會。

▲屏東海生館此時正迎來「企鵝繁殖季」，企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，讓企鵝可以透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半。（圖／海生館提供）
▲屏東海生館此時正迎來「企鵝繁殖季」，企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，讓企鵝可以透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半。（圖／海生館提供）
屏東海生館極地水域的企鵝區，眼尖的遊客會發現企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，缸內後方也多了一間間彷彿小房間的區域，其實那是海生館飼育員為了企鵝繁殖季所準備，讓企鵝可以透過象徵企鵝界的「求婚鑽石」，叼石頭尋找心愛的另一半，並在完成配對後，企鵝爸爸媽媽可以在缸內後方愛的小窩築好巢穴準備迎接新生命的到來 。

▲企鵝透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半。（圖／海生館提供）
▲企鵝透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半。（圖／海生館提供）
屏東海生館育有巴布亞、頰帶、阿德利及馬可羅尼企鵝等四種品種，企鵝是屬於一夫一妻制的動物，是非常專情的海洋生物；每月8月份開始進入企鵝的交配繁殖期，此時可以看到許多雄企鵝為了向雌企鵝求愛的有趣畫面，例如會叼小石頭向雌企鵝獻殷勤示好表心意，就像是企鵝界的「求婚鑽石」，但可別小看這些「訂情石頭」， 這些都是將來築巢繁育下一代的重要物品，而且雄企鵝會繼續外出尋找築巢的材料，搭起兩人愛的小窩。

屏東海生館搭配教育部促進國旅方案，8月底前，19歲以下青年可享有不限次數免費入館優惠，讓民眾能夠輕鬆參觀海生館。

關鍵字

海生館 鑽石 企鵝 七夕 國旅

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

影／居家檢疫篩檢是否失當？葉彥伯有如「留校察看」五天

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽