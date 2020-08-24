「求婚鑽石」迎七夕　海生館企鵝繁殖季迎接幸福的新生

暑假進入倒數計時，遊樂園國旅優惠方案也即將截止，屏東海生館育有全國最多種類及數量的極地企鵝，此時正迎來「企鵝繁殖季」，企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，讓企鵝可以透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半，民眾可得把握最後機會。



▲屏東海生館此時正迎來「企鵝繁殖季」，企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，讓企鵝可以透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半。（圖／海生館提供） 屏東海生館極地水域的企鵝區，眼尖的遊客會發現企鵝缸內地面鋪上許多鵝卵石，缸內後方也多了一間間彷彿小房間的區域，其實那是海生館飼育員為了企鵝繁殖季所準備，讓企鵝可以透過象徵企鵝界的「求婚鑽石」，叼石頭尋找心愛的另一半，並在完成配對後，企鵝爸爸媽媽可以在缸內後方愛的小窩築好巢穴準備迎接新生命的到來 。



▲企鵝透過「求婚鑽石」叼石頭尋找心愛的另一半。（圖／海生館提供） 屏東海生館育有巴布亞、頰帶、阿德利及馬可羅尼企鵝等四種品種，企鵝是屬於一夫一妻制的動物，是非常專情的海洋生物；每月8月份開始進入企鵝的交配繁殖期，此時可以看到許多雄企鵝為了向雌企鵝求愛的有趣畫面，例如會叼小石頭向雌企鵝獻殷勤示好表心意，就像是企鵝界的「求婚鑽石」，但可別小看這些「訂情石頭」， 這些都是將來築巢繁育下一代的重要物品，而且雄企鵝會繼續外出尋找築巢的材料，搭起兩人愛的小窩。





屏東海生館搭配教育部促進國旅方案，8月底前，19歲以下青年可享有不限次數免費入館優惠，讓民眾能夠輕鬆參觀海生館。



