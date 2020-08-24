宜蘭夜經濟系列活動　光雕投影點亮蘭陽博物館

2020噶瑪蘭公主文創光雕展演活動，以噶瑪蘭公主傳說故事，創作光雕作為智慧財產(IP)，發展文創產業，宜蘭縣政府今（24）日上午在中興文創園區舉行記者會宣布這項訊息；縣府表示，這也是延續林姿妙縣長去年童玩節星光場、今年賞螢、生態綠舟大地遊戲區夜間開放夜航、童玩星光樂園、2020宜蘭情人節、冬戀蘭陽溫泉季等發展「夜經濟」的系列活動之一。
2020噶瑪蘭公主文創光雕展演活動將於29日下午7時舉行開幕式，活動持續至11月30日，這段期間每半點都將為民眾帶來精采的光雕投影秀，展演期間也將輔以國語、閩南語及噶瑪蘭語等多種口白，配合精彩的光雕演出。
而為使民眾體驗更豐富的藝文饗宴，讓更多外地遊客認識不一樣的宜蘭，主辦單位特別規劃「藝．宜蘭」戶外投影藝廊，動態展現宜蘭在地優秀藝術家的代表作品，另外也邀請宜蘭在地學童共同發揮創意，並將其盡情揮灑之作品於「童趣．宜蘭」戶外投影藝廊展出，創造更多在地民眾的共同參與及互動，戶外藝廊展演將於每半點主秀後接續演出，帶給民眾不同的視覺饗宴。
除了主要的表演外，活動期間也同步規劃不同的主題裝置藝術供民眾進行拍照打卡互動，大型的#YILAN STORIES Hashtag裝罝，邀請民眾體驗、分享宜蘭不同的美麗與故事。
縣長林姿妙表示，期待民眾來到宜蘭，一同感受精彩的光影演出，以及宜蘭日、夜不同的美景，「2020噶瑪蘭公主文創光雕展演活動」將會帶給大家一場精采絕倫的藝文饗宴，誠摯邀請民眾共襄盛舉，另外活動場現場也設置宜蘭好食好物市集，參與活動之後，也可以將具有宜蘭特色的好食好物帶回家。