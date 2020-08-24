促進文化交流　文創集團與中華共濟會簽合作備忘錄

大器內蘊文創藝術集團與中華共濟基金會、加拿大白求恩醫療國際集團簽署合作備忘錄，由大器內蘊文創藝術集團總裁林茂唐與中華共濟基金會執行長熊育烽，以及加拿大白求恩醫療國際集團執行長黃大維共同簽署，將展開中華古文物世界巡迴展活動。
三方將共同推出「國際行動博物館」機制，即以文物的跨國流動、展示為策略，造福各國文藝觀展者，推動文化交流與經濟活絡之義舉，而此一文化推動機制，將由大器內蘊文創藝術集團擔任文物提供與展示規劃主體，以展現中華古文明結合區塊鏈技術的新式文化體驗。
大器內蘊文創藝術集團總裁林茂唐表示，此次由三方合作推出的文化巡展機制，是以全球通用的社團鏈(G-Token)和區塊鏈技術，透過合法合規的商業模式進行宣傳、票務和累進機制，達到古文物與新技術交替運用的典範效益。
林茂唐指出，透過區塊鍊技術推動文物宣傳，不但是亙古創新，更可擴充輻射化的大範圍口碑互聯效益，創造虛擬貨幣與真實文物的文化體驗新模式，勢必吸引廣大的跨領域和年輕族群參與。
會後並由大器內蘊文創藝術集團總裁林茂唐引導參觀該集團所典藏的帝宮寶藏，由總經理吳洋銘導覽解說，並一一介紹所典藏的中華古文物藝術品，讓黃大維、熊育烽等人，對於該集團所典藏的中華古文物藝術品豐富，留下深刻印象。