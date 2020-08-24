煉油廠產業轉型升級　中油舉辦高雄廠都市計畫變更座談會

台灣中油公司舉辦煉製事業部高雄煉油廠都市計畫變更前說明會，是由副總經理陳淑真主持，會中邀請高雄煉油廠附近居民及民意代表與會，煉製事業部執行長徐漢、綠能所所長黃冬梨、環保處處長楊漢宗等列席聽取居民意見，並回答居民提出的問題。
中油公司副總經理陳淑真表示，該公司依內政部107年1月公布之「都市計畫草案辦理公開展覽前應行注意事項」規定，辦理此一都市計畫變更前說明會，邀請地方及各界關心高雄煉油廠之公民或團體與會，以充分溝通，並提供意見，以求規劃周全，將高雄煉油廠打造成與地方共生共榮的優質生活圈。
陳淑真指出，政府為加速台灣產業轉型升級，提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動產業成長的核心，經行政院於107年12月4日核定「循環經濟推動方案」，規劃利用高雄煉油廠部分土地建置「循環技術暨材料創新研發專區」，以整合產官學研、國營事業、法人能量投入創新材料研發工作。
煉製事業部執行長徐漢說，該煉製事業部高雄煉油廠過去歷經戰亂後重建，走過台灣經濟重要時間，長達70多年的建築與工業設施，蘊含不同特色，在文化部文化資產局協助清查與高雄市政府文化局審議下，於今年6月審定1處古蹟及40處歷史建築，亦將一併納入整體規劃。
徐漢進一步指出，高雄煉油廠土地活化，以「循環技術暨材料創新研發專區」為主軸，整合產官學研資源，引進新材料創新研發技術，輔以台灣中油事業體之發展需求，並與周邊地理環境、交通條件及里鄰活動需求串聯，以多元複合使用、土地開發效益最大化的原則提高土地使用效率，並規劃公共設施用地，供鄰近里鄰社區居民親近使用。