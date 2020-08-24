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冠軍落誰家？宜蘭嚴選優質米入選農友爭奪寶座

記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-08-24 18:34:10

▲2020宜蘭嚴選優質米冠軍爭奪戰，取得最終決選入場券的17位農友摩拳擦掌準備爭奪競賽的冠軍腰帶。（圖／宜蘭縣政府提供)
▲2020宜蘭嚴選優質米冠軍爭奪戰，取得最終決選入場券的17位農友摩拳擦掌準備爭奪競賽的冠軍腰帶。（圖／宜蘭縣政府提供)
2020宜蘭嚴選優質米冠軍爭奪戰，今(24)日在宜蘭縣政府縣民大廳宣告正式開跑，取得最終決選入場券的17位農友摩拳擦掌，準備爭奪競賽的冠軍腰帶。

縣長林姿妙表示，水稻為宜蘭縣最大宗農作物，擁有全國唯一一年只收穫一期的特性；宜蘭米品質特別好、特別香Q，吃過都說讚。縣政府為打響宜蘭米品牌知名度，自107年起舉辦宜蘭嚴選優質米競賽，今年來到第三年，為鼓勵參賽農友生產更高品質的宜蘭米，今年特將競賽總獎金由30萬元提高至60萬元，其中冠軍獎金由15萬元增加至30萬元，期盼透過提高獎金將宜蘭米打造為全國第一好米。

宜蘭縣農會理事長游文雄指出，這次競賽共有44位農友報名，自5月起經過一連串重重考驗與篩選，包含第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗(不得檢出農藥殘留)、SGS的DNA鑑定與稻穀多重分析，最終只有17位農友取得決選的入場券，競賽過程激烈。

這次決選賽程共分為三大項目，首發將於9月5日(六)在丟丟噹森林廣場舉辦人氣票選，當天將邀請100位民眾參與現場投票，完成票選的民眾將可獲得精美小禮物1份，今年較以往不同的是，當天現場宜蘭縣農會將加碼推出「宜蘭嚴選米養你一整年」活動企劃，民眾於活動當日前往現場投票並準確預測2020宜蘭嚴選米冠軍得主，將於冠軍產生之日由主辦單位公開抽出1位幸運得主，可免費獲得一整年的宜蘭嚴選優選米100公斤。

第二階段官能品評，將於9月17日在宜蘭縣農會三樓大禮堂舉行，當日將邀請各界專家學者擔任評審進行品評，以專業角度謹慎評選各位農民辛苦栽種的結晶成果，並於賽後公佈冠、亞、季軍得主，最後頒獎典禮暨行銷活動，預計10月8日前往外縣市舉辦，縣府期盼透過至消費地市場行銷，讓全國各地民眾更了解最優質的宜蘭嚴選優質米。

關鍵字

優質米 宜蘭縣政府 冠軍寶座 宜蘭嚴選 水稻

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