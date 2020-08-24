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影／米其林年輕主廚以和牛料理摘獎　雙喜臨門直呼好驚喜

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-24 18:11:05

▲首屆米其林年輕主廚大獎，由台中摘星餐廳「俺達の肉屋」主廚獲得，雙喜臨門。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)
▲首屆米其林年輕主廚大獎，由台中摘星餐廳「俺達の肉屋」主廚獲得，雙喜臨門。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)

《台北台中米其林指南2020》首度將台中列入評選城市，也首次在台灣增頒「年輕主廚大獎」；台中燒肉店「俺達肉屋」摘星，主廚鍾佳憲更獲「年輕主廚大獎」，雙喜臨門，現年30歲的鍾佳憲直呼意外、驚喜，很感謝團隊與客人支持，榮耀是對客人最大回報。

米其林指南首次在台灣增頒年輕主廚大獎，是希望全球各界目光可以聚焦在新血上，獲獎得主都是非常有潛力的，台灣首辦，競爭激烈，創業方才4年、年僅30歲的鐘佳憲不僅摘星，自己又獲大獎肯定，謙稱接獲通知時，驚訝的不敢相信。

鐘佳憲家裡開便當店，從小耳濡目染，對廚藝有興趣，他笑說自己愛吃美食，尤其是和牛，儘管學的是休閒遊憩領域，愛吃就接觸這一行，常喜歡瀏覽網路美食節目，吸取專家技藝。大學畢業後，鐘佳憲為了落實實務經驗，先後在日本人經營的燒肉店歷練二年，增長閱歷，也學到日本料理職人精神，對日後開店很有用。

「俺達肉屋」是鐘佳憲26歲創立，是一家頂級和牛燒肉店，以全牛食材取勝，鐘佳憲說，和牛每一部位透過切法、調味都有不一樣的味道，提供客人不同的體驗，也讓食材發揮最大價值；店裡每天提供不同部位食材，客人體驗不同，也接受他們意見，不繼修正做出更符合客人口味料理，客人滿意，回客率高達5成以上。

評審員指出，主廚鍾佳憲熱愛日本和牛，對食材充滿熱情，技巧嫻熟，他每個月從日本購買整頭和牛，然後自己處理、分切，鍾佳憲更會在店內與客人互動、為客人烹調，創造歡樂的用餐氣氛，因而獲獎。

30歲的鍾佳憲，非本科出身卻力求精進，疫情發生前，幾乎每個月赴日取經觀摩，成本很高，他卻認為「值得」，此次獲獎，他感謝台灣米其林看到團隊的用心，也感謝客人願意給他意見，雙喜臨門，團隊最是興奮，認為這是對顧客最大的回報。

至於會前「年輕主廚大獎」，曾看好「態芮」主廚何順凱，認為他獲獎呼聲高，結果卻出了大黑馬，對此，鍾佳憲表示，何順凱很優秀，是他敬佩的前輩，非常欣賞他在料理上的創意和手法，完全沒有贏的感覺。

 

關鍵字

俺達肉屋 台北台中米其林指南 鐘佳憲 和牛燒肉 最年輕主廚

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