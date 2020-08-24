陳其邁首次主持防疫會議　防疫不分韓市長或陳市長時期

陳其邁指出，「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會議」主要討論的問題是馬上要開學，會有一些建教生、外籍生到高雄，希望在居家檢疫十四天的工作能夠落實，包括防疫旅館的整備，不管是從阻絕境外到整個預防社區的傳播，居家檢疫的旅館較有不足的地方就請觀光局能夠跟這些旅館業者充分的合作。
當被問到當市長行政院副院長工作有什麼差別？陳其邁認為，行政院是在做整個防疫的政策，所以地方就必須跟中央密切的合作，這是過去不管是「韓市長時期」，或者是「現在陳市長」都一樣，這個防疫的工作就是中央、地方必須充分合作，政府跟民間跟我們的市民也要大家一起合作，才能夠把防疫的工作做好。
陳其邁強調，地方若有發生一些狀況要跟中央講，就要馬上處理，不要等到說防疫會議一個禮拜，市長主持會議再處理，中央地方可以無縫接軌，不管是資訊或者防疫的措施，可能地方有什麼建議比較好的，不要怕，就直接跟衛生局或者跟市長反應，不要說有事情不講，這樣不好，地方、中央的疫情本來就是一條鞭，鼓勵他們馬上就要反應。
對於上午的就職典禮，外界有聲音認為拿下口罩可能造成防疫的漏洞及不好的示範，陳其邁則指出，衛生局防疫的措施大概都有按照中央疫情指揮中心的規定來做，現在國際的疫情仍然嚴峻，鼓勵民眾在八大領域還是要盡量戴上口罩，大家互相的提醒、互相要求。