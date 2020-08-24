🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

陳其邁首次主持防疫會議　防疫不分韓市長或陳市長時期

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-24 19:40:28

▲陳其邁認為防疫的落實不管是「韓市長時期」，或者是「現在陳市長」都一樣，中央、地方必須充分合作。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.24）
▲陳其邁認為防疫的落實不管是「韓市長時期」，或者是「現在陳市長」都一樣，中央、地方必須充分合作。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.24）
高雄市第三屆市長、副市長及首長宣誓就職暨交接典禮今（24）日登場，下午市長陳其邁首次以市長身分參加防疫會議，陳其邁指出，中央、地方的疫情是一條鞭，地方有發生一些狀況要跟中央講，馬上處理，這是過去不管是「韓市長時期」，或者是「現在陳市長」都一樣。

陳其邁指出，「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會議」主要討論的問題是馬上要開學，會有一些建教生、外籍生到高雄，希望在居家檢疫十四天的工作能夠落實，包括防疫旅館的整備，不管是從阻絕境外到整個預防社區的傳播，居家檢疫的旅館較有不足的地方就請觀光局能夠跟這些旅館業者充分的合作。

當被問到當市長行政院副院長工作有什麼差別？陳其邁認為，行政院是在做整個防疫的政策，所以地方就必須跟中央密切的合作，這是過去不管是「韓市長時期」，或者是「現在陳市長」都一樣，這個防疫的工作就是中央、地方必須充分合作，政府跟民間跟我們的市民也要大家一起合作，才能夠把防疫的工作做好。

陳其邁強調，地方若有發生一些狀況要跟中央講，就要馬上處理，不要等到說防疫會議一個禮拜，市長主持會議再處理，中央地方可以無縫接軌，不管是資訊或者防疫的措施，可能地方有什麼建議比較好的，不要怕，就直接跟衛生局或者跟市長反應，不要說有事情不講，這樣不好，地方、中央的疫情本來就是一條鞭，鼓勵他們馬上就要反應。

對於上午的就職典禮，外界有聲音認為拿下口罩可能造成防疫的漏洞及不好的示範，陳其邁則指出，衛生局防疫的措施大概都有按照中央疫情指揮中心的規定來做，現在國際的疫情仍然嚴峻，鼓勵民眾在八大領域還是要盡量戴上口罩，大家互相的提醒、互相要求。

關鍵字

陳其邁 防疫一條鞭 防疫會議 高雄市長 居家檢疫十四天

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽