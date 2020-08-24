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全國義民祭在新竹縣　挑擔奉飯29日北埔登場

記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-08-24 20:50:20

▲今(24)日在新竹縣政府舉辦的全國義民祭活動記者會中，縣長楊文科、客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等人一同挑擔進場，為活動揭開序幕。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
▲今(24)日在新竹縣政府舉辦的全國義民祭活動記者會中，縣長楊文科、客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等人一同挑擔進場，為活動揭開序幕。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）

今年全國義民祭活動由大隘三鄉——北埔鄉、寶山鄉及峨眉鄉輪值，活動重頭戲在29日、由新竹縣文化局在北埔慈天宮舉辦「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」，展現義民祭慈悲普施精神的「奉飯」，今(24)日上午全國義民祭活動記者會中，由楊文科、客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等人 一同挑擔進場，為活動揭開序幕。

▲今年全國義民祭活動由”北埔鄉、寶山鄉及峨眉鄉”輪值，今(24)日在新竹縣政府舉辦的全國義民祭活動記者會中，縣長楊文科、客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等人一同挑擔進場，為活動揭開序幕。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）
▲今(24)日在新竹縣政府舉辦的全國義民祭活動記者會中，縣長楊文科、客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等人一同挑擔進場，為活動揭開序幕。（圖/記者金祐妤攝,109.8.24）

縣長楊文科表示，「2020全國義民祭在新竹縣」活動，文化局今年規劃五大主題包括義民節老照片徵集、文科客語教室、義民祭專題節目義民爺禮讚-挑擔奉飯慶典以及9/5-11/1義民影像回顧展等系列精彩活動，這不只是新竹縣的大事，甚至是全世界客家人最重要的活動，歡迎所有鄉親一同參與。

新竹縣文化局表示、目前15大庄輪值舉辦的義民祭祭典，是延續客家「義民精神」與傳承「傳統祭典」的民間活動；而今年輪值的大隘區為北埔鄉、寶山鄉及峨眉鄉，自清光緒3年(西元1877)開始輪值，今年是第11次，2020義民祭活動將在9月5日豎燈篙揭開核心祭典序幕；9月6日褒忠橋下午鳳山溪放水燈招引水路孤魂；9月7日上午10點起在義民廟內舉行義民爺祈福大典、交接值年總爐主、獻午供，傍晚大隘祭典區三鄉舉辦普渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化等傳統祭典奪甕；9月9日恭送義民爺聖駕回鑾後結束今年祭典，更多「2020全國義民祭在新竹縣」的相關訊息，請上「竹縣go藝思」粉絲專頁查詢。

關鍵字

奉飯 平安符 全國義民祭 新竹縣 楊文科

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