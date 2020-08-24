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波力小英雄救援植物人　童樂會5日斗六國中登場

記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-08-24 20:35:37

▲知名卡通人物「救援小英雄波力（POLI）」將於9月5日在斗六國中登場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
▲知名卡通人物「救援小英雄波力（POLI）」將於9月5日在斗六國中登場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
知名卡通人物「救援小英雄波力（POLI）」將於9月5日在斗六國中登場，由於清寒家庭的植物人照顧，一刻也不能停，24日主辦單位旭邦集團總裁莊志偉及莊氏宗親會理事長莊美玲，特邀請千義陀螺彭順旺師傅以如火純青的陀螺技術，為「波力救援小英雄童樂會」揭開序幕，正心幼兒園的小朋友，在現場也跟著玩得超開心。

▲千義陀螺彭順旺師傅以如火純青的陀螺技術，為「波力救援小英雄童樂會」揭開序幕。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
▲千義陀螺彭順旺師傅以如火純青的陀螺技術，為「波力救援小英雄童樂會」揭開序幕。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
為號召更多社會愛心一起支持，主辦單位旭邦集團莊志偉總裁及莊氏宗親會理事長莊美玲，於現場捐出10萬元拋磚引玉，同時呼籲家長帶孩子前來同樂，可創造親子歡樂回憶，還能支持弱勢植物人家庭。

創世基金會斗六院院長張曉蓉表示，今年受新冠肺炎疫情影響，各行各業都不好過，原先上半年預定舉行的愛心公益活動，多因疫情無奈取消，但清寒家庭的植物人的照顧，卻一刻都不能停，需要大眾愛心支持，十分感謝各界行動響應。

波力到斗六出任務，救援小英雄波力（POLI）是救援小隊裡的藍色警車，個性勇敢又具正義感，廣受學齡孩童喜愛，本次活動中擔任勇士角色，是希望能延續卡通裡的正義善良精神，鼓勵孩子在真實世界中也能關懷社會弱勢。

旭邦集團總裁莊志偉指出，「波力(Poli)撐舟神救援-公益童樂會」將於9月5日(六)早上10點於斗六國中舉辦，當天活動邀請米琪樂團、千義陀螺，還有受小朋友喜愛的小英雄波力，一同出席。

▲旭邦集團莊志偉總裁（中）及莊氏宗親會理事長莊美玲（左1），當場捐出10萬元拋磚引玉。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
▲旭邦集團莊志偉總裁（中）及莊氏宗親會理事長莊美玲（左1），當場捐出10萬元拋磚引玉。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
創世基金會表示，歡迎各界支持，所得收入扣除成本後，全數捐助創世斗六院植物人衛材及常年服務經費。活動將依中央流行疫情指揮中心規定辦理，詳情將公告於創世基基金會斗六院粉絲專頁。公益童樂會入場券預訂專線：05-537-7855波力小組，歡迎家長電話預定9月5日的公益童樂會入場券，讓孩子開心同樂又能暖心行公益。

關鍵字

植物人 千義陀螺 波力小英雄 童樂會 新冠肺炎

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