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國中生夏令營首重防疫　雲林家扶DIY手洗液

記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-08-24 21:05:01

▲惟仕國際同濟會會長林明茂(右1)與國中生們一起製作酒精手洗液，可隨身攜帶消毒。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
▲惟仕國際同濟會會長林明茂(右1)與國中生們一起製作酒精手洗液，可隨身攜帶消毒。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
雲林家扶中心24日在希望學園舉辦國中生夏令營開營典禮，共60名服務家庭國中生參加，在縣府公益彩券盈餘分配款、惟仕國際同濟會的經費贊助下，熱鬧揭開序幕，三天活動前首先DIY製作酒精手洗液，並將前往古坑翠華會館、縣警察局等地，帶領學員參與兒童權利公約闖關、角色扮演實境遊戲等精采有趣的課程。

由於新冠肺炎嚴峻，本次營隊特別安排同濟會的會友和家扶學員們一起DIY製作酒精手洗液，過程中像是在上化學課一般，將特殊比例的酒精、香精及水慢慢調和，就成了可隨身攜帶的酒精手洗液，讓家扶學員們在三天的營隊中可以隨時做好個人消毒清潔，維護身體健康。

▲林明茂會長(左5)率領會友們帶來三萬元捐款贊助雲林家扶國中生夏令營。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
▲林明茂會長(左5)率領會友們帶來三萬元捐款贊助雲林家扶國中生夏令營。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.08.24）
來自台中的惟仕國際同濟會也特別響應雲林家扶的夏令營活動，由林明茂會長率領會友們帶來三萬元捐款贊助家扶夏令營，林明茂會長表示，惟仕國際同濟會很榮幸能以行動力挺雲林家扶的國中生們，也看到家扶所設計的營隊不僅內容生動有趣，過程中也做到配戴口罩、勤洗手等防疫措施。

雲林家扶督導王耀慶表示，活動除安排學員學習CRC兒童權利公約、角色扮演實境遊戲、大地遊戲…等有趣的活動外，也將帶領學員參訪消防局及警察局，由斗六消防隊何建樺分隊長率領消防員指導家扶學員正確的防災逃生知識，並體驗各項消防裝備設施；警察局公關科也安排犯罪防治宣導、警用裝備介紹、警用重機體驗…等課程，指導家扶學員建立正確的法治觀念，體會警察勤務的辛勞。

擔任營隊輔導員、也是家扶扶助學生的蔡昀珍表示，從小到大參加過很多次家扶的夏令營活動，很高興能有機會擔任營隊輔導員，帶著學弟妹們參加各項活動，會讓我想起以前被帶領及被照顧的感覺，讓我感到很有成就感。

來自口湖的家扶學員吳佩慈表示，這次的營隊活動內容感覺很豐富，除了可以學習DIY做酒精清潔液之外，也有很多好玩的遊戲，還會去消防隊和警察局參觀，看消防員和警察們平常的工作方式，體會人民保母的辛苦，讓我很期待這三天的行程。

雲林家扶中心感謝公益彩券盈餘分配款以及惟仕國際同濟會的經費補助，讓社工員及營隊輔導員能設計出各項有趣又富有教育意義的課程活動。

關鍵字

家扶夏令營 彩券盈餘分配款 惟仕國際同濟會 酒精手洗液 新冠肺炎

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