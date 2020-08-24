影／中州盃分齡籃球賽　高男大專登場、社男成績出爐

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽今（24）日進入第三天賽程，進行的是高男甲、高男乙及大專公開男生組的比賽，高男甲組預賽屏東縣民生家商對上台北市木柵高工，民生家商將士用命奪下首勝；高男乙組高雄高工首戰對上鹿港高中，高雄高工穩扎穩打，從第二節起一路領先，終場以48:34奪下首勝。

▲大專公開男生組是UBA公開一級、二級前四強隊伍參賽組別，比賽相當激烈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.24）

大專公開男生組是108學年度UBA公開一級及公開二級前四強的球隊，比賽相當激烈，另外社男組的戰績出爐，「華威洋酒」銳不可擋，勇奪冠軍；民生家商教練陳江炫昌說，球隊雖然成立不久，但是球員都相當遵守團隊紀律、練球專注，訓練效率自然提高，接下來的比賽，體能、進攻部分都還要加強，才能贏得每場比賽。

高男甲組比賽，民生家商與木柵高工互搶第一勝，第一節木柵高工雖多次出手，但幸運之神並沒有眷顧，分數始終掛零，而民生家商則有10分進帳；第二節時木柵高工猶如睡醒的獅子，一口氣進帳16分，反倒是民生家商只得5分。

▲社男組冠軍寶座是由「華威洋酒」奪得。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.24）

民生家商在落後的情況下，第三節教練陳江炫昌重新穩住球員的陣腳，調整進攻與防守的節奏，把分數慢慢再拉高，直到第四節，木柵高工苦苦追趕，但仍不敵民生家商的攻勢，最後民生家商以43：29拿下第一勝。

高男乙組預賽，第一場高雄高工vs.鹿港高中，鹿港高中在第一節表現出色，小贏對手5分，不過高雄高工也不是省油的燈，在第二節急起直追，反倒超前鹿港高中，高雄高工憑著發燙的手感一路到終場，最後以48:34擊退鹿港高中，取得預賽第一勝。

▲民生家商在陳江炫昌教練(左一)帶領下，調整節奏穩住陣腳贏得勝利。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.24）

高雄高工教練陳思愷表示，他們每年都來參加中州盃籃球賽，球員都是對籃球有興趣、有熱情的學生，因此他們的自主管理相當好，學校也支持球隊參加比賽，磨練球員的經驗；陳思愷說，接下來的比賽球員若能提高專注度、減少失誤，相信能打出好成績。

另外，臥虎藏龍的社男組經過兩天的激戰後成績揭曉，「華威洋酒」連戰皆捷勇奪冠軍，第二名「懋得有限公司」、第三名「上美儀器」、第四名「態新」。