🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／彰化愛情詩展浪漫開幕　14位詩人齊聚為你讀詩

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-24 21:47:47update2020-08-24 21:59:55

▲彰化愛情詩展浪漫開幕，邀請了吳晟等14位詩人，7男、7女的組合，在七夕情人節前夕，顯得格外有意思。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）
▲彰化愛情詩展浪漫開幕，邀請了吳晟等14位詩人，7男、7女的組合，在七夕情人節前夕，顯得格外有意思。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）
七夕情人節前夕，八卦山天空步道再度浪漫指數破表，彰化市公所邀請了14位橫跨各世代的詩人，今（24）日晚上齊聚在全國最長幸福光雕鵲橋上，現場吟誦自己寫的情詩，與民眾來場浪漫相會，吳晟以此生唯一寫過的情詩〈階〉，獻給詩中女主角—吳太太，朗朗吟詩聲也伴著漫步幸福鵲橋的眾人，現場充滿羅曼蒂克。

吳晟逗趣表示，當自己與老婆吵架時，女兒會唸出〈階〉這首情詩提醒他，不能追到老婆就忘了當初的甜言蜜語，讓他從此對老婆說話，再也不敢大小聲；前彰化縣長翁金珠及夫婿劉峰松，也當起最資淺詩人，讓婚前的書信問答，成為最美的情詩；康原、江自得等人，也都帶著詩中的「主角」夫人到場，讓彰化愛情詩展浪漫開幕。

▲14位詩人的情詩，將陪伴漫步幸福鵲橋的眾人。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）
▲14位詩人的情詩，將陪伴漫步幸福鵲橋的眾人。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）
由知名詩人路寒袖策劃的「愛情詩展」，邀請了14位詩人，路寒袖表示，7男、7女、七夕情人節，這樣的組合格外有意思；14位詩人個個來頭都不小，吳晟、康原、蕭蕭3人都得過磺溪文學獎貢獻獎，而路寒袖本身則是賴和文學獎得主；此外，江自得、沈花末、吳櫻、林秀蓉、林德俊、陳思嫻、然靈、劉峰松、翁金珠夫婦、顏艾琳等，皆為各文學獎獲獎無數的作家，在各領域各領風騷。

今年的「光雕步道」由彰化師大教授陳世強協助竹編造景，融合卦山夕照美景在九龍池景觀平臺打造3公尺高幸福光廊，走入光廊讓人感受滿滿幸福能量，而天空步道上，則打造「愛的翅膀」、「星光噴水池」等光雕，當夕陽餘暉華燈初上，點點瑰麗的燈飾將天空步道裝飾為全臺最長的鵲橋，情侶、夫婦或親人攜手漫步其中，浪漫滿分。

▲吳晟吟詠此生唯一寫過的情詩〈階〉，現場充滿羅曼蒂克。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）
▲吳晟吟詠此生唯一寫過的情詩〈階〉，現場充滿羅曼蒂克。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.24）
彰化市長林世賢表示，光雕正式點燈後，將每天持續在晚上6點半至9點半浪漫照亮至9月30日；而在天空步道七號出口處，結合在地青農、異國美食與手作文創的「幸福．漫步．食光市集」，也會繼續於每周六、日的下午持續開市，他說，歡迎大家一起來參加「卦山夕照．幸福鵲橋」系列活動、一起幸福。

 

關鍵字

卦山夕照 幸福鵲橋 彰化愛情詩展 光雕步道 八卦山天空步道

NOW民調中心

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答
《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

既害怕又愛看嗎！票選您覺得最可怕的靈異節目

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

彰縣萬人篩檢喊卡　王惠美：數據已交、尊重台大公衛決定

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

「愛奇藝條款」9/3正式上路！條款內容是什麼？以後不能看愛奇藝了嗎？

[PR]2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

2020 年 8 月車市優惠總整理！購車、輪胎、回廠看這最便宜

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR][塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[塔羅小測驗]中元普渡，鬼門開，在這刺激的鬼月我是否需要注意些什麼？

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽