影／彰化愛情詩展浪漫開幕　14位詩人齊聚為你讀詩

吳晟逗趣表示，當自己與老婆吵架時，女兒會唸出〈階〉這首情詩提醒他，不能追到老婆就忘了當初的甜言蜜語，讓他從此對老婆說話，再也不敢大小聲；前彰化縣長翁金珠及夫婿劉峰松，也當起最資淺詩人，讓婚前的書信問答，成為最美的情詩；康原、江自得等人，也都帶著詩中的「主角」夫人到場，讓彰化愛情詩展浪漫開幕。
由知名詩人路寒袖策劃的「愛情詩展」，邀請了14位詩人，路寒袖表示，7男、7女、七夕情人節，這樣的組合格外有意思；14位詩人個個來頭都不小，吳晟、康原、蕭蕭3人都得過磺溪文學獎貢獻獎，而路寒袖本身則是賴和文學獎得主；此外，江自得、沈花末、吳櫻、林秀蓉、林德俊、陳思嫻、然靈、劉峰松、翁金珠夫婦、顏艾琳等，皆為各文學獎獲獎無數的作家，在各領域各領風騷。
今年的「光雕步道」由彰化師大教授陳世強協助竹編造景，融合卦山夕照美景在九龍池景觀平臺打造3公尺高幸福光廊，走入光廊讓人感受滿滿幸福能量，而天空步道上，則打造「愛的翅膀」、「星光噴水池」等光雕，當夕陽餘暉華燈初上，點點瑰麗的燈飾將天空步道裝飾為全臺最長的鵲橋，情侶、夫婦或親人攜手漫步其中，浪漫滿分。
彰化市長林世賢表示，光雕正式點燈後，將每天持續在晚上6點半至9點半浪漫照亮至9月30日；而在天空步道七號出口處，結合在地青農、異國美食與手作文創的「幸福．漫步．食光市集」，也會繼續於每周六、日的下午持續開市，他說，歡迎大家一起來參加「卦山夕照．幸福鵲橋」系列活動、一起幸福。