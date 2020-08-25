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新團隊就職　教長謝文斌：四大主軸擘畫高雄人才匯聚

記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-08-25 10:22:37

▲ 高雄市教育局長謝文斌表示，未來將透過產官學合力，引領高雄教育走向「國際、跨域、共榮、永續」的新未來。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.24）
▲ 高雄市教育局長謝文斌表示，未來將透過產官學合力，引領高雄教育走向「國際、跨域、共榮、永續」的新未來。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.24）

高市新團隊就職，新任高雄市教育局長謝文斌表示，未來將透過產官學合力，引領高雄教育走向「國際、跨域、共榮、永續」的新未來民眾極為關切的「雙機」議題，謝文斌説，「冷氣機」與「空氣清淨機」將按照期程進行，相信在不久的將來，學生就能享受到涼爽、乾淨的教室空間。

謝文斌指出，人才決定高雄的未來，教育更是引領人才培育的方向，將以 「國際、跨域、共榮、永續」四大主軸為教育核心，擘畫高雄成爲多元人才匯聚之地。

在「國際」方面，謝文斌強調學習視野多元化的重要性，以多語展能的全球移動力、閱讀探究開展自主學習的能力是主要兩大主軸。

「跨域」強調學習資源多角化，著力於產官學合作，讓「技職教育」能夠貼近產業需求，另外以「科技」為基底「美感」為主軸，以達到翻轉思維、打破框架，弭平城鄉差距的願景謝文斌說，資訊科技應是落實於「每校每班」的學習設施，以AR、VR、AI等新興科技建置，帶領孩子「體驗式」學習，產生「身歷其境」的真實學習感動。

「共榮」以友善校園師生共好為前提，構築一個校園民主、平權的學習場域，同時兼顧培優輔弱、適性發展的原則下，提供每一個孩子最合適也最充足的教育資源。

「永續」強調學習環境的優質化，包括推動「雙機」安裝普及化、能源的優化，謝文斌説，將持續爭取經費安裝「冷氣機」與「空氣清淨機」，也引入太陽能光電等綠色能源，讓校園成為永續發展基地。對於「幼兒教育」將提供平價教保服務，作為家長最強大的後盾。另外也創設靑銀共學環境，從生活到環境永續，創造世代雙贏。

關鍵字

雙機 空氣清淨機 就職 教育 謝文斌

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