日本東京國際發明展　科大二金二銀全壘打

吳鳳科大校長蔡宏榮與機械系副教授陳穗祥合作團隊，利用太陽能與儲能技術，開發「新一代多功能冷熱機」榮獲金牌獎，該作品採用低功率熱泵、含奈米材料的儲能設計和智能控制系統，設計雙冷凝器與蒸發器，有效改善傳統冷凍循環系統。
幼保系老師黃昕瑀研發「機能產後婦女泌乳衣」和「新鮮烏龍茶葉面膜」分別榮獲金牌和銀牌﹔「機能產後婦女泌乳衣」主要是為要解決產後婦女乳房脹痛、乳腺炎或促進泌乳的冰熱敷兩用泌乳衣﹔「新鮮烏龍茶葉面膜」為輔導茶農李威達所經營之「台灣枝萃生技有限公司」，利用茶樹上老化的葉子，萃取製成具抗氧化功效的多酚精華液，利用可食用的天然食用膠製作之人工皮，可完全貼附於臉上，除有面膜功能也具環保理念。
造型系助理教授施沛潔參賽作品「多功能手掌型的刮痧板」榮獲銀牌獎，該作品造型獨特方便攜帶，表面材料以特殊處理，可冷凍、加熱調整適合溫度，且觸感佳；圓凸點能深層按壓穴道，線條紋路可作指縫間細部按壓、滑壓，符合人體工學適用於全身各部位，可達到保健、放鬆的效果。
蔡宏榮校長表示，吳鳳科大推動三創（創新創意創業）教育有成，在全體師生努力下，創立多項技職特色並贏得諸多競賽榮譽；後續亦將持續深化產學合作商品開發，培育青年學子札實的專業實務能力。