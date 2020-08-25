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前鎮漁港將有新風貌　陳其邁下軍令狀拚2年完工

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-25 12:32:37

▲行政院長蘇貞昌上午到高雄前鎮漁港視察，包括行政院秘書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、交通部長林佳龍、高雄漁會理事長謝龍隱、高雄市長陳其邁均到場。（圖／記者鄭婷襄，2020.08.25）
▲行政院長蘇貞昌上午到高雄前鎮漁港視察，包括行政院秘書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、交通部長林佳龍、高雄漁會理事長謝龍隱、高雄市長陳其邁均到場。（圖／記者鄭婷襄，2020.08.25）
今（25）日是七夕情人節，行政院長蘇貞昌上午到高雄前鎮漁港視察，並送上前鎮漁港整體整建計畫的大禮，現場包括行政院秘書長李孟諺、農委會主委陳吉仲、高雄漁會理事長謝龍隱、高雄市長陳其邁等人均到場，陳其邁也下軍令狀「一定會在兩年內完成」。

高雄前鎮漁港作為國內停泊漁船頓級最大，魚貨量最多的遠洋漁港基地，建港啟用至今已逾50年，碼頭設備待更新，深度無法滿足大型化漁船需求，不僅卸魚作業及批發市場重疊，週邊廢汙水問題，交通停車空間不足等，已無法滿足現代漁港需求。

▲行政院長蘇貞昌上午到高雄前鎮漁港，視察了解目前的整體建設計畫。（圖／記者鄭婷襄，2020.08.25）
▲行政院長蘇貞昌上午到高雄前鎮漁港，視察了解目前的整體建設計畫。（圖／記者鄭婷襄，2020.08.25）
行政院長蘇貞昌笑說，昨天陳其邁就任高雄市長，今（25）日就來到高雄，可見緊緊緊「衝」到高雄來了，前鎮漁港是台灣最大的漁港，五十年來沒有重新給他與時俱進，過去陳其邁市長在擔任行政院副院長的時候，我們已經多次討論，今天就是要來宣布改建前鎮漁港的好消息，不但要有利漁民、漁獲運作，也要讓高雄市民跟全國的民眾、國內外的觀光客都能來前鎮漁港買魚吃魚，同時也讓漁獲大暢銷。

謝龍隱指出，今天是七夕情人節，現在才知道，原來漁民的前世情人是行政院蘇貞昌院長，帶來這個最大的禮物，感謝蘇院長重視支持，前鎮漁港這50年來都沒什麼改變，謝龍隱也說他從澎湖到高雄已經44年，希望在蘇院長「衝衝衝」、陳其邁市長「緊緊緊」、漁會理事長「穩穩穩」、前鎮漁港「讚讚讚」、高雄遠洋漁業「發發發」。

高雄市長陳其邁則表示，感謝蘇貞昌院長送給台灣漁業界的一份大禮，這件事牽涉到高雄漁業未來百年的發展計畫，我也立下軍令狀，要求市政府所有的同仁，這個工程務必在兩年內完成，所有配合事項，中央地方應該通力合作，有問題就立刻解決，假如和行政院溝通有任何困難，就由市長出馬向行政院蘇院長報告，第一線把所有問題解決，來展現我們有政府、會做事，衝衝衝、緊緊緊的做事態度。

關鍵字

蘇貞昌 陳其邁 前鎮漁港 林佳龍 陳吉仲 高雄漁會理事長謝龍隱

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