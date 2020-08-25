髖關節關節唇破裂　內視鏡微創手術傷口小復原快

林敬為解釋，髖關節唇位於髖關節軟骨周圍，為一環型的纖維軟骨構造，主要功能為增加關節腔的深度，提供關節活動時更好的穩定度，林敬為也指出，髖關節唇常因外傷、運動傷害以及關節先天結構異常，如股骨髖臼撞擊症候群等原因造成損傷。





林敬為說，髖關節關節唇損傷之常見症狀，為髖關節深層疼痛感（特別是前側及外側區域）、身體前彎易引發疼痛、因身體前彎造成疼痛，無法維持正常坐姿太久，須將身體靠在椅背，減少髖關節彎曲程度，以舒緩疼痛感。



▲林敬為替病人詳細檢查髖關節疼痛部位。（圖／奇美醫學中心提供） 林敬為表示，過去醫學上對於髖關節關節唇破裂的理解不多，對於其受傷機轉及相關症狀並不清楚，常被認為是肌腱炎等其他疾患，由於髖關節位於身體深層，過去要處理髖關節唇損傷的問題，需要大範圍的關節切開手術才能處理，但是傷口大，復原慢，併發症多的關係，效果並不佳。





近來隨著醫學進步，手術技巧的提升以及醫療儀器的進展，髖關節內視鏡微創手術引進台灣，可以藉由透過兩到四個約一公分的小傷口，置入內視鏡手術器械，完成髖關節唇清創及修補的手術，大大減少髖關節附近組織的傷害。因為傷口小，復原快，病人的滿意度高，再配合後續積極的復健治療，病人可以早日回到過去的健康生活狀態。





林敬為指出，髖關節疼痛有許多可能的原因，其中髖關節關節唇破裂所佔的比例並不少，文獻上統計約22%。如能尋求專業的運動醫學醫師診治，及早找出真正病因，就能早日治療，早日恢復健康的日常生活。



