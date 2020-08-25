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髖關節關節唇破裂　內視鏡微創手術傷口小復原快

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-25 14:00:00

▲奇美醫學中心骨科部主治醫師林敬為表示，髖關節疼痛有許多可能的原因，其中髖關節關節唇破裂所佔的比例並不少。（圖／奇美醫學中心提供）
▲奇美醫學中心骨科部主治醫師林敬為表示，髖關節疼痛有許多可能的原因，其中髖關節關節唇破裂所佔的比例並不少。（圖／奇美醫學中心提供）
20歲的男性張同學熱愛跑步，在一次跑步跌倒後，右髖開始隱隱作痛，張同學不以為意，但症狀逐漸加劇，每次身體前彎要穿襪穿鞋時，都伴隨深層的疼痛感，張同學求診一般骨科及復健科，卻被當作是單純的肌肉拉傷，經過治療後，症狀仍持續而法改善。

經轉介至奇美醫學中心骨科部（運動醫學）主治醫師林敬為門診，林敬為詳細檢查後，發現為髖關節關節唇破裂，經過髖關節關節鏡手術修補關節唇，加上後續的復健治療，張同學疼痛症狀完全消失，重新享受慢跑的樂趣。

林敬為解釋，髖關節唇位於髖關節軟骨周圍，為一環型的纖維軟骨構造，主要功能為增加關節腔的深度，提供關節活動時更好的穩定度，林敬為也指出，髖關節唇常因外傷、運動傷害以及關節先天結構異常，如股骨髖臼撞擊症候群等原因造成損傷。

林敬為說，髖關節關節唇損傷之常見症狀，為髖關節深層疼痛感（特別是前側及外側區域）、身體前彎易引發疼痛、因身體前彎造成疼痛，無法維持正常坐姿太久，須將身體靠在椅背，減少髖關節彎曲程度，以舒緩疼痛感。

▲林敬為替病人詳細檢查髖關節疼痛部位。（圖／奇美醫學中心提供）
▲林敬為替病人詳細檢查髖關節疼痛部位。（圖／奇美醫學中心提供）
林敬為表示，過去醫學上對於髖關節關節唇破裂的理解不多，對於其受傷機轉及相關症狀並不清楚，常被認為是肌腱炎等其他疾患，由於髖關節位於身體深層，過去要處理髖關節唇損傷的問題，需要大範圍的關節切開手術才能處理，但是傷口大，復原慢，併發症多的關係，效果並不佳。

近來隨著醫學進步，手術技巧的提升以及醫療儀器的進展，髖關節內視鏡微創手術引進台灣，可以藉由透過兩到四個約一公分的小傷口，置入內視鏡手術器械，完成髖關節唇清創及修補的手術，大大減少髖關節附近組織的傷害。因為傷口小，復原快，病人的滿意度高，再配合後續積極的復健治療，病人可以早日回到過去的健康生活狀態。

林敬為指出，髖關節疼痛有許多可能的原因，其中髖關節關節唇破裂所佔的比例並不少，文獻上統計約22%。如能尋求專業的運動醫學醫師診治，及早找出真正病因，就能早日治療，早日恢復健康的日常生活。

關鍵字

微創手術 復健 髖關節關節唇破裂 肌腱炎 內視鏡

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