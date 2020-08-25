七夕到基隆來趟浪漫之旅　尋找隱藏網美點、留言抽大獎！

此生只有一次的2020諧音「愛你愛你」七夕情人節，基隆市觀光及城市行銷處推出七夕抽大獎活動，活動步驟：一、粉絲專頁按讚，二、公開分享活動文章至個人頁面，三、標記兩名好友並留言：「七夕濃情好行遊基隆，浪漫假期夯！」完成後即可取得抽獎資格﹔活動獎項除了iPhone SE 128G、泉利米香-冰凍米香乙包5名以及台灣好行-濱海奇基線奇基饗食享樂套票10名，總計有16名幸運得主可以將精美獎品抱回家。
觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，抽獎活動的同時，佳偶們也可於七夕期間搭乘基隆濱海奇基線，與另一伴相約結伴沉浸於異國風情的台版威尼斯–正濱漁港色彩屋，順遊阿根納造船廠、和平島公園、國立海洋科技博物館、潮境公園、八斗子望幽谷，或是前往北台灣最浪漫的秘境–大武崙海灘，以及周邊仙洞巖、佛手洞、白米甕砲台、情人湖公園；晚上可到廟口夜市品嘗各式美食小吃，再轉至虎仔山觀景台或中正公園看夜景，共度甜蜜又美好的七夕情人節。
除了台灣好行途經的景點外，市府加碼推薦基隆隱藏版浪漫打卡熱點，位在三軍基隆分院正榮院區旁的白色教堂，教堂矗立在充滿蓊鬱的綠林之中，白色的建築物搭配紅色十字架，像是童話故事裡公主與王子初會的場景，這處隱藏景點推薦各位佳偶來此地拍美照，並在這甜蜜的日子裡，選擇夢幻場所許下彼此的約定。