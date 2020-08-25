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企業創「職場友善措施」　新北勞工局鼓勵獎金最高５萬

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-25 13:21:32

▲新北市勞工局針對提供友善措施的企業給予最高5萬元獎勵，共有17家企業提出申請，15家通過審核。（圖／新北市勞工局提供）
▲新北市勞工局針對提供友善措施的企業給予最高5萬元獎勵，共有17家企業提出申請，15家通過審核。（圖／新北市勞工局提供）
新北市勞工局為鼓勵雇主實施優於法令規定的職場友善措施，今年首次辦理「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，針對提供友善措施的企業給予最高5萬元獎勵，共有17家企業提出申請，15家通過審核，更有3家獲得最高獎勵，符合的友善措施有37項，受惠勞工達2538人。

勞工局長陳瑞嘉表示，企業提出的友善措施非常多元，如：全薪病假（含生理假）、有薪家庭照顧假、增加產假天數、全薪流產假、全薪訂婚假、減少工時不扣薪等，其中有3家企業拿到最高獎勵金5萬元，如：資拓宏宇公司增加陪產假、婚假天數，鼓勵員工婚育；訊連科技提供有薪陪產檢假，鼓勵男性員工陪同配偶產檢，一起迎接新生命的誕生；穩得實業增加產檢假天數，讓懷孕女性同仁更能全面安心的產檢。此外，還有企業提供子女新生入學假、畢業典禮假，鼓勵員工參與子女成長過程的重要日子，讓家庭親子關係更緊密。

通過最高7項友善措施的資拓宏宇公司表示，因為這些措施，公司的離職率從103年高於20%，至108年已下降至11%，且新進人員有四分之一是現職員工推薦的，在資拓宏宇公司任職的徐小姐表示，自己有2名分別就讀小學及幼兒園的子女，已請過3次新生入學假，在小孩最需要父母陪伴時，可以不用自己的特休假來陪伴孩子入學，對公司提供的措施，真的很有感。

陳瑞嘉進一步說明，今年度有多達10家企業在疫情期間提供員工有薪的防疫照顧假及隔離檢疫假，新北率先全國將這些企業納入獎勵，肯定支持防疫工作及照顧員工，針對通過審核辦理2項以上友善措施的8家企業，也將在8月27日公開表揚。

關鍵字

產假 生理假 新北市勞工局 病假 職場友善

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