企業創「職場友善措施」　新北勞工局鼓勵獎金最高５萬

勞工局長陳瑞嘉表示，企業提出的友善措施非常多元，如：全薪病假（含生理假）、有薪家庭照顧假、增加產假天數、全薪流產假、全薪訂婚假、減少工時不扣薪等，其中有3家企業拿到最高獎勵金5萬元，如：資拓宏宇公司增加陪產假、婚假天數，鼓勵員工婚育；訊連科技提供有薪陪產檢假，鼓勵男性員工陪同配偶產檢，一起迎接新生命的誕生；穩得實業增加產檢假天數，讓懷孕女性同仁更能全面安心的產檢。此外，還有企業提供子女新生入學假、畢業典禮假，鼓勵員工參與子女成長過程的重要日子，讓家庭親子關係更緊密。
通過最高7項友善措施的資拓宏宇公司表示，因為這些措施，公司的離職率從103年高於20%，至108年已下降至11%，且新進人員有四分之一是現職員工推薦的，在資拓宏宇公司任職的徐小姐表示，自己有2名分別就讀小學及幼兒園的子女，已請過3次新生入學假，在小孩最需要父母陪伴時，可以不用自己的特休假來陪伴孩子入學，對公司提供的措施，真的很有感。
陳瑞嘉進一步說明，今年度有多達10家企業在疫情期間提供員工有薪的防疫照顧假及隔離檢疫假，新北率先全國將這些企業納入獎勵，肯定支持防疫工作及照顧員工，針對通過審核辦理2項以上友善措施的8家企業，也將在8月27日公開表揚。