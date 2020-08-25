海防嚴密！越南籍人士偷渡馬祖　連江查緝隊岸上順利逮獲

連江查緝隊副隊長梁智斌指出，海巡署第十一巡防區指揮部接獲偵防分署雲林查緝隊提供情資，近日將有一批越南籍人士趁馬祖地區旅遊正夯之際，計畫偷渡上岸伺機返臺，遂立即召集第十海巡隊、第十岸巡隊及連江查緝隊成立專案小組，並由航空警察局臺北分局、臺中市警察局第四分局偵查隊、連江縣警察局刑警隊、連江縣警察局北竿警察所、移民署連江地區行政中心、馬祖調查站及馬祖憲兵隊等單位配合查緝。
梁智斌表示，這7名越南籍人士21日在大陸漁船的接駁下，於13時20分許在馬祖北竿鄉泅渡上岸，隨即有3名本國籍人士前往接應，專案小組在掌握所有成員動向後，立即同步於機場及其藏匿住宿處所展開攔截搜捕行動，成功緝獲越南人士偷渡犯7員(6男1女)及接應人員3員(3男)計10員(9男1女)。
因現正值嚴防COVID-19疫情之關鍵時刻，查緝人員均落實各項防疫措施，緝獲之犯嫌亦先行消毒及量測體溫均正常，發予口罩佩戴，由連江縣政府衛生福利局及連江縣署立醫院人員實施檢疫工作。
海巡署表示，我國為防止COVID-19疫情擴散，已對國、海境實施邊境嚴防，不法人蛇集團為牟取暴利，竟異想天開，已涉嫌危害我國國家安全、破壞社會秩序及可能造成防疫破口。全案將先依傳染病防治法針對犯嫌實施14天隔離後，再依違反「入出國及移民法」等罪嫌移送福建連江地檢署偵辦。