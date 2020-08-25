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發明界的台灣之光　靜心高中在日本發明展勇奪2金3銀

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-25 18:22:22update2020-08-25 19:08:38

▲校長與發明團隊成員合照。（圖／靜心高中提供）
▲校長與發明團隊成員合照。（圖／靜心高中提供）
台北市私立靜心高中國中部的發明團隊，由中華創新發明學會領軍，參加2020年第34屆「日本東京創新天才國際發明展」，在來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、印尼等10個國家中，台灣的靜心中學依然表現亮眼，創作發明榮獲2金、3銀的優異成績，創發明界的台灣之光。

2020「日本東京創新天才國際發明展」受新冠肺炎疫情影響，改採線上競賽形式比賽，仍有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼等10個國家參賽。台灣代表團在中華創新發明學會領軍下，從日本東京傳回捷報，計獲得39金、25銀、3銅好成績。

台北市私立靜心高中國中部所組成的發明團隊，勇奪2金牌3銀牌的優異佳績，獲獎率達到100%。這也是參展獲獎中，年紀最小的發明團隊，傑出的表現堪稱「台灣之光」，充分展現台灣創意發明教育的實力與成果。

靜心高中表示，這次榮獲金獎的「節能多功能冷熱生成機」，是由八年級的劉聖胤和七年級的陳畇睎所共同創作，創意發想來自於想提升人們生活舒適度的裝置，利用熱力學熱泵原理，使能源效率提高3至5倍，可應用於汽車座椅或住家、辦公室座椅及觀賞魚缸、養殖魚塭之控溫，是一種節能減碳的「綠能科技」類作品。

▲靜心高中校長唐尚智(中)、八年級生劉聖胤（左）與七年級生陳畇睎，及其參獲獎發明作品「節能多功能冷熱生成機」。（圖／靜心高中提供）
▲靜心高中校長唐尚智(中)、八年級生劉聖胤（左）與七年級生陳畇睎，及其參獲獎發明作品「節能多功能冷熱生成機」。（圖／靜心高中提供）
另一件金牌的作品「生質環保電熱膜」，是由七年級張倢叡和陳冠東兩人合作構想，起因於「家中長輩有心臟病，老人家一定注意保暖不能讓身體失溫，因為一失温，就會有立即性的生命危險。」這樣的發明，既可以學以致用，也能解決日常生活常見的實際問題。

獲得銀獎的「飛機輪胎防爆安全裝置」，創作人許朗潤、解昇達、魏瑄佑、賴新元四位學生表示，作品藉由風速帶動輪胎轉動到接近於和飛機等速，當降落觸地瞬間輪胎已有趨近飛機速度的等速運動，故飛機降落觸地時輪胎不需承載瞬間巨大衝擊力也不會產生白煙，既可有效防止爆胎發生，確保飛機及乘客的安全。

榮獲銀獎的「高容量無極性超級電容器」，是由莊穠愷、莊馥瑄兩姐弟攜手團隊合作，這項作品的發明靈感來源，發想自許多電器電子產品，都必須有電容器，而傳統電容器是薄膜捲繞的方式，於是他們研發了這種平行導板方式的超級電容器，具有無極性、低電感值、體積小、高容量的優點。

榮獲銀獎的劉法杰、莊旻翰、林柏丞、黃珞傑的作品「雷射煙霧測煙器」，主要是有鑑於傳統煙霧偵測器光源範圍太小，只在感應器本體內，無法大範圍偵測，對於火災偵測反應的即時性較差、因此利用雷射原理，再加上玻璃的反射，即時發出警報提醒人員快速疏散，保障人們生命安全。

靜心唐尚智校長指出，靜心建構3-12年級運算思維STREAM科技課程體系，從國小紮根，力求課程內涵堅實；學生們在社團課程中持續加深加廣，從生活需求出發去思考，發揮創意，製作出這些優秀的發明作品，並且都還取得專利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

中華創新發明學會 國際發明展 創作發明 台灣之光 靜心高中

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