台中中餐廳摘星失利　盧秀燕、胡天蘭為「遺珠」加星平反

市長盧秀燕今日出席「摘星台中米其林美食之旅座談會」時表示，台中成為全世界上榜米其林的新興城市，未來台中美食將持續大放異彩，榮獲「滿天星星」，但台中美食不僅於此。
台中首度參與米其林評選，四家摘星餐廳公布後，雜音很多，尢其對於餐飲業主流的中餐廳，全面摘星失利討論熱烈；對此，市長盧秀燕說，如果讓她擔任美食神秘客，她會把此次登上二星的「JL Studio」升為三顆星，也會給金悅軒、与玥樓、法森小館等都加星！盧強調，這是全台中、甚至全台美食專家都會如此給予的肯定。
由觀旅局舉辦的「摘星台中 米其林美食之旅座談會」， 邀美食評論家胡天蘭、美食家主持人王瑞瑤及台中餐飲界代表參加，胡天蘭分享她對台中美食印象，說台中以巷弄美食聞名，更有許多知名農特產，在廚師願意深耕努力下，巧手打造一道道美食，胡強調，台中中餐超越台北，台中摘星餐廳只有西餐，讓她難過一整晚。
胡天蘭說，米其林初來台中試水溫，再給他們時間觀察，一定會發現台中中餐與眾不同，豐富而多樣化，很多名店都值得搭高鐵專程來飽嚐一頓。她強調，以台中美食魅力，慢慢等待發光時機，至於讓她難過一整晚的遺珠有哪些？胡天蘭說，金悅軒、与玥樓、台南擔仔麵及富彩軒等，都有摘星實力。