台南市府強調不容違規　安定竑榮實業今拆違建

台南市政府經發局、地政局、環保局今(25)再度稽查位於安定區的竑榮實業，在三方聯合監督下，自行拆除違建與水泥機具，台南市政府表示，本次拆除依據6月29 日市府聯合稽查的結果執行，當天市府於稽查後即向業者嚴正說明必須兩個月之內改善，否則將採取公權力強制斷水斷電。

業者今日在經發局的現場監督下，當場將違規生產混凝土之工作室、輸送帶、馬達等生產機具移除，僅餘預拌混凝土儲存桶，將於後續2星期內交予適當的大型吊車機具拆除，經發局科長徐慶文表示，機具移除後，現場確認已無生產製造之情況，未來會持續監督業者將儲存桶一併移除，確認恢復原狀。

台南市政府表示，由竑榮公司自行申請的水泥產業園區報編案申請審查中，目前在都發局的審議過程中，市府將會嚴格審查業者各項計畫及相關法令規範，如無法符合法規標準亦可退回申請，台南市經發局也強調，去年通過的可行性研究案，係依法收件並報各相關業務單位審查，並未同意園區報編申請通過，更不能合法化現在的違規使用事實，經發局會強力監督業者，要求確實裝設污染防治設備。

依上次稽查結果，竑榮實業雖然沒有瀝青相關設施，但水泥相關違章設施卻已確認違反工廠管理輔導法、區域計畫法、廢棄物清理法、空氣污染防制法、廢棄物清理法、職業安全衛生法等多項相關規定，台南市政府表示，目前已依各局處管轄範圍列管追蹤，不排除採取嚴厲處罰要求業者改善至完全合法為止。之前民眾陳情環境汙染會影響健康一事，台南市政府表示已將民眾意見納入列入稽查範圍，如業者未依法改善，將再安排跨局處聯合稽查，並對違規與污染事實加重處分。此外，稽查結果、違規紀錄與業者對民眾的溝通結果，也會納入園區報編審議的參考資料，在地民眾的健康與安全會是台南市政府最重要的考量。

竑榮實業以水泥事業為軸心發展，為擴充現有規模，申請在安定區中榮里設置產業園區，消息傳出後引來地方不滿，許多居民皆持反對立場，充分展現地方反對汙染產業進駐的強烈決心。