斗南他里霧堰整治有譜　說明會預定明年底完工

位於斗南鎮崙仔溪他里霧埤他里霧親水公園，早在數年前經開發成一處環境優雅的休閒運動處所，園區內有吊橋、荷花池和步道等景觀而相當怡人，唯景觀吊橋下方的他里霧堰河道相當煞風景，不僅竹林和雜草叢生，加上河寬不足，在106年的601豪雨時曾引發水患，經縣議員蔡東富等地方民代向第五河川局陳情要求儘速整治，且當時任雲林水利會長的現任立委林文瑞，亦曾邀五河局長張挺華等前往會勘，也獲允諾提撥經費整治改善。
今（25）日上午，立委林文瑞和議員蔡東富邀集經濟部水利署副署長鍾朝恭和第五河川局局長張庭華，前來斗南鎮將軍里溫瑤宮，出席「斗南鎮崙仔溪將軍舊舍防災減災工程」說明會，斗南鎮長沈暉勛、將軍里長陳坤助和數十位里民也到場關切，並聽取該工程進度簡報，目前已完成用地取得，今（109）年8月17日勘評納入其中增辦案件，預定在109年底完成發包，110年12月完工。
立委林文瑞指出，斗南鎮崙仔溪河段河道淺灘地每逢豪大雨就有溢堤風險，沿岸斗南鎮民抱怨連連，民代也數度抗議。水利署及第五河川局應擬訂治水改善計畫並執行，讓斗南民眾早日脫離淹水之苦，遂要求「斗南鎮崙仔溪將軍舊社防災減災工程」盡快啟動，以確保崙仔溪周邊居民的生命財產安全。
縣議員蔡東富表示，除了崙仔溪將軍舊社防災減災工程外，也希望爭取斗南他里霧埤公園水域水環境改善，盡力為鄉親打造更安全宜適的家園。
水利署鍾朝恭副署長表示將現行河道拓寬不易，為有效降低兩岸聚落水患漫淹，水利署與第五河川局計畫以工法克服通水能力不足問題，並配合河道疏浚等措施，預計可以有效提稱兩岸防洪能力。