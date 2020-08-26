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影／太療癒！婦產科醫師送「助孕鏟子」鼓勵產子

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-26 09:00:00

▲婦產科象送徵好孕的「助孕鏟子」希望媽媽們能多多增產報國，為臺灣帶來希望。（圖／記者陳雅芳攝）
▲婦產科象送徵好孕的「助孕鏟子」希望媽媽們能多多增產報國，為臺灣帶來希望。（圖／記者陳雅芳攝）
全國6都之外的第7個百萬人口大縣彰化縣，近年來人口流失速度降得很快，為了積極提升民眾結婚生育率，彰化縣政府今年「筷樂成家‧幸福加被」活動；彰化博元婦產科準備限量「助孕鏟子」分送給求子者，鼓勵適婚年齡的年輕人結婚生育。

為鼓勵民眾結婚生育，彰化縣田中鎮戶政事務所曾經連續2年辦理送金鏟子活動，戶政事務所主任葉仁進說，與田中鎮乾德宮鼓勵新婚夫妻早生貴子，送乾德宮註生娘娘加持的金鏟子，確實讓人口成長六成以上；到今年7月彰化縣人口跌破126萬人，再過不久的將來，很快就會低於125萬人口，縣府今年力推「筷樂成家‧幸福加被」活動，希望年輕人有對象快點結婚生子，解決少子化的問題。

▲田中鎮戶政事務所曾經連續2年辦理送金鏟子活動，確實讓人口成長六成以上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
▲田中鎮戶政事務所曾經連續2年辦理送金鏟子活動，確實讓人口成長六成以上。（圖／記者陳雅芳攝）
婦產科人工助孕蔡鋒博醫師認為上門求診的民眾都希望能夠如願生育，為讓求診的民眾身心靈能夠獲得療癒，因此特別準備限量助孕鏟子，送給渴望想生育的民眾，以挽救台灣不斷探底的生育率。

送「助孕鏟子」這一點創意，蔡鋒博說，他參加金牌大間諜當作不孕症專輯的特別來賓時的啟發，他送南部某大學一名教授助孕鏟子，教授她也很開心地收下說，「人在徬徨無助的時候就會相信！連我自己也有去廟求一支助孕產子」。

▲婦產科人工助孕蔡鋒博醫師認為上門求診的民眾都希望能夠如願生育，為讓求診的民眾身心靈能夠獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.25）
▲婦產科人工助孕蔡鋒博醫師認為上門求診的民眾都希望能夠如願生育，為讓求診的民眾身心靈能夠獲得療癒。（圖／記者陳雅芳攝）
大都數的民眾收到婦產科醫師送給的「助孕鏟子」，直說，「太療癒！」蔡鋒博表示，依民間習俗，金鏟子放在床底可早生貴子，正面朝上可生兒子，背面朝上可生女兒，放置於床頭櫃也有一樣的效用，希望藉由贈送金鏟子，讓新婚夫妻早生貴子。

蔡鋒博醫師特別提醒，高齡懷孕要注意：(1)量血糖、(2)量血壓、(3)請風濕免疫科評估是否有免疫血栓的風險，超高齡懷孕容易遇到，妊娠高血壓、妊娠糖尿病及免疫的血栓問題。

 

關鍵字

療癒 助孕鏟子 筷樂成家 產子 生育率 金鏟子

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