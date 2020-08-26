影／嚴重脹氣治不好　原因竟是「戽斗」

42歲的明昌國際工業二代接班人張庭維，由於先天遺傳因素導致咬合不正，年輕時僅靠臼齒將食物簡單磨碎就囫圇下肚，邁入中壯年後因長期脹氣治不好，發現原因竟是「戽斗」，經歷兩年忐忑求醫，他接受3D列印輔助正顎手術，身體不但恢復健康，更從「戽斗帝王」變身「型男總裁」。

張庭維以前就因遺傳有咬合不正的問題，年輕時身體健康未受影響，卻在事業起飛、邁入中壯年時，開始容易消化系統不適、甚至脹氣，尋醫多次未能改善之後，張庭維終於想起牙醫師曾經提醒他「咬合不正到最後會影響消化系統！」找到真正原因的他，經歷兩年的求醫、猶豫與下定決心之後，在彰化基督教醫院口腔外科醫師蘇竣揚主任、齒顎矯正科醫師李慈心教授聯手合作下，順利完成3D列印輔助微創正顎手術與術後矯正。

張庭維回憶起國中時，也嘗試過牙齒矯正，但印象中過程十分痛苦，他苦笑稱當時就是：「酸、腫、痛！」高中後就受不了而請醫師將矯正器拆除，殊不知矯正器一拿掉，隨著青春期發育，顎骨反撲的力量更是驚人，戽斗的情況越來越嚴重。

結婚生子後，讓張庭維唯一比較在意的是，孩子會開玩笑似的模仿他戽斗，「爸爸你的下巴牙齒收不回去」，張庭維擔心孩子模仿的動作會帶來對下顎的影響，造成咬合問題，所以請太太「制止孩子，叫他們不要學爸爸，趕緊把牙齒收回去。」

40歲那一年，他的家庭牙醫師提醒他咬合狀況越來越不好，全口31顆牙齒，僅剩3顆具咬合功能，最終將可能面臨整個牙齒咀嚼系統崩壞；求助彰化基督教醫院口腔外科蘇竣揚醫師。

▲張庭維說，終於可以好好享受咀嚼的感覺，也讓味蕾品嚐美食的滋味。（圖／記者陳雅芳攝）

蘇竣揚醫師表示，首次就診，蘇竣揚醫師評估過他的狀況後，建議他先進行3D正顎模擬，模擬未來臉型的改變趨勢，也讓他能夠參與改造計畫，客製化量身打造他的臉型。

蘇竣揚醫師也提醒民眾，忽略咬合不正問題極可能導致問題越來越嚴重，使人生下半場生活品質、營養攝取甚至健康狀況受到影響，如有咬合不正狀況，建議可到彰基口腔外科門診諮詢接受評估。