世界級運動中心精心培育　讓金牌選手打斷手骨顛倒勇

南投旭光高中校長何光明、空手道教練黃泰吉與奪牌選手們，為感謝最堅強的後盾—嘉義長庚醫院，讓他們不管訓練或比賽受傷時，能屢仆屢起「打斷手骨顛倒勇」的卓然表現，並勇奪今年全國中等學校運動會空手道項目總錦標第一名﹔今(26)日校長何光明、教練黃泰吉與選手們，到嘉義長庚醫院當面向楊仁宗院長、許維修部長、王定中醫師及所有的醫護人員表達最深的謝意，現場也由2位男女選手秀一段虎虎生風的空手道表演。
何光明校長表示，今年全中運空手道隊創下10金6銀15銅最佳成績，非常感謝嘉義長庚醫院對選手們訓練及醫療方面的付出與照護。
楊仁宗院長指出，長庚「運動醫學整合照護計畫」，是以選手為中心來架構醫療團隊的照護方式，由專業運動醫學醫師及菁英運動防護治療師針對選手們的需要，提供相關的整合照護和醫療服務，讓選手適時得到他們最需要的幫助。
長庚運動醫學中心主任許維修說，運動醫學中心已從事多年運動科學研究，運用等速肌力測量儀及動作分析系統等多項精密儀器測定結果，再結合骨科運動醫學、復健科、家醫科及精神科之專家提出整合性的運動傷害預防、診治及復健，有效提升空手道選手的運動水平。
神經外科王定中醫師提到，嘉義長庚的運動中心與世界頂尖的運動中心，我們運用科學儀器來分析選手的動作，提供教練及選手加強與改善，調整訓練方針，藉以達到最好的訓練成效。
黃泰吉教練說明，選手們每當身體有運動傷害，第一個想到的就是來嘉義長庚獲得最即時的專業醫療與照護，有效控制選手傷害，也減輕選手們心理的恐懼，如去年全國運金牌選手黃俊賢，曾在出賽前訓練時，被對手踢到手骨折，當時又痛又怕又沮喪，幸經許維修醫師開刀後，運動醫學中心再積極給予治療和協助，讓黃俊賢傷經半年休養，即順利復出，並一舉奪下「金牌」殊榮。