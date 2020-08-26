開學防疫作戰！基隆今配發物資給各級學校、確保安全存量

因應新冠肺炎，基隆市教育處自成立防疫工作小組後，持續執行防疫措施至今不間斷，除要求學校每日落實量測體溫並通報之外，也定期進行防疫物資盤點，如有物資不足之處，視情況進行再配發，確保每校有1/4學生數的口罩、班班500ml 75%酒精的安全存量，同時也爭取中央預算及市府經費，完成補助500人以上共15間學校裝置紅外線熱顯像儀，讓學生更安心上學。
教育處已修訂最新版防疫通報計畫，督導學校執行防疫措施，並要求各級學校於開學前完成防疫物資整備、校園環境消毒，尤其是密閉或公共教室務必加強防疫，並叮嚀確實通報及做好師生健康管理追蹤，建立安全健康的學習環境，為孩子的健康把關。
此外，教育處再次盤點各校口罩、酒精等資源，在今(26)日配發防疫物資給各級學校領回，讓學校能夠安心防疫，目前各校物資量充足，設備也都有定期維護堪用，足使各級學校能在開學後安心防疫，教育處也會持續積極向中央爭取物資或經費改善防疫相關設備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。