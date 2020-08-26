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高雄大淹水！網友合成「陳其邁玩水照」　水利局：係假的

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-08-26 17:00:07

▲對於網友惡意合成市長在嘉興橋的漂漂船不實照片，捏造高雄市淹水災情假消息，水利局也提醒呼籲民眾分享訊息前事先查證，切勿以訛傳訛，以免誤觸法網。（圖／截自臉書社團「韓黑父母不崩潰」）
▲對於網友惡意合成市長在嘉興橋的漂漂船不實照片，捏造高雄市淹水災情假消息，水利局也提醒呼籲民眾分享訊息前事先查證，切勿以訛傳訛，以免誤觸法網。（圖／截自臉書社團「韓黑父母不崩潰」）
有關網友今(26)日在臉書張貼高雄市岡山區嘉興里興南巷及興隆街的淹水與市長陳其邁的合成照片﹔對此，水利局表示，是假的，陳其邁今天一早即前往岡山及永安一帶視察降雨對當地的影響，對於網友惡意合成市長在嘉興橋的漂漂船不實照片，捏造高雄市淹水災情假消息，提醒民眾小心觸法。

▲有關網友今天在臉書張貼高雄市岡山區嘉興里興南巷及興隆街的淹水與市長陳其邁的合成照片，水利局指出，是假的。市長陳其邁今天一早即前往岡山及永安一帶視察降雨對當地的影響。(圖／高市府提供)
▲有關網友今天在臉書張貼高雄市岡山區嘉興里興南巷及興隆街的淹水與市長陳其邁的合成照片，水利局指出，是假的。市長陳其邁今天一早即前往岡山及永安一帶視察降雨對當地的影響。(圖／高市府提供)
挺韓臉書社團「韓黑父母不崩潰」今天PO文表示，高雄岡山區嘉興里的興南巷和興隆街一帶的道路，從清晨6點就開始出現積淹水災情指陳其邁「已經是高雄市長的你，準備視察一下積水區了嗎？」並質疑陳其邁先前演暖男，「選上馬上就不演啦？當高雄人是紙紮？！」文末還點名民進黨該區的市議員高閔琳「今天不出來靠北淹水嗎？」

根據水利局統計截至下午13時，高雄市共接獲通報15件積淹水案件，包括道路積淹水封閉6件，河川水位警戒封橋1件，強降雨導致排水宣洩不及6件，其中2件已退水，以上通報均未有住家淹水狀況，其中道路及橋樑封閉係為避免民眾誤闖導致生命財產損失，實施預警性封閉，積淹水災情主要影響區域為路竹、岡山、阿蓮及前鎮等區，水利局也會掌握各地降雨情形及時因應。

水利局表示，對於改善高雄的治水問題，讓民眾免於淹水的困擾，市府責無旁貸，但民眾應以正面的角度來督促，而非惡意以合成淹水照散播不實訊息，絕非市民之福。水利局指出，嘉興附近的五甲尾排水、五甲尾抽水站6台全量正常抽水中，嘉興橋旁局部低窪位置，雖有部分積淹水，但交通往來未受阻礙。

水利局也強調，散布假淹水照片可能涉嫌災害防救法第41條「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」，呼籲民眾分享訊息前先查證，切勿以身試法。

關鍵字

漂漂船 陳其邁 淹水 假消息 嘉興里

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