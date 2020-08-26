高雄大淹水！網友合成「陳其邁玩水照」　水利局：係假的

挺韓臉書社團「韓黑父母不崩潰」今天PO文表示，高雄岡山區嘉興里的興南巷和興隆街一帶的道路，從清晨6點就開始出現積淹水災情指陳其邁「已經是高雄市長的你，準備視察一下積水區了嗎？」並質疑陳其邁先前演暖男，「選上馬上就不演啦？當高雄人是紙紮？！」文末還點名民進黨該區的市議員高閔琳「今天不出來靠北淹水嗎？」
根據水利局統計截至下午13時，高雄市共接獲通報15件積淹水案件，包括道路積淹水封閉6件，河川水位警戒封橋1件，強降雨導致排水宣洩不及6件，其中2件已退水，以上通報均未有住家淹水狀況，其中道路及橋樑封閉係為避免民眾誤闖導致生命財產損失，實施預警性封閉，積淹水災情主要影響區域為路竹、岡山、阿蓮及前鎮等區，水利局也會掌握各地降雨情形及時因應。
水利局表示，對於改善高雄的治水問題，讓民眾免於淹水的困擾，市府責無旁貸，但民眾應以正面的角度來督促，而非惡意以合成淹水照散播不實訊息，絕非市民之福。水利局指出，嘉興附近的五甲尾排水、五甲尾抽水站6台全量正常抽水中，嘉興橋旁局部低窪位置，雖有部分積淹水，但交通往來未受阻礙。
水利局也強調，散布假淹水照片可能涉嫌災害防救法第41條「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」，呼籲民眾分享訊息前先查證，切勿以身試法。