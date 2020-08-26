台中光谷論壇　令狐榮達：提升台中光電產業聚落競爭力

令狐榮達表示，光電產業涵蓋太陽能光電、LED發光二極體及LCD面板產業三大範疇，台灣光電產業在中部地區有密集的產業聚落，從上游玻璃材料、中游光學元件到下游應用及相關周邊產業供應鏈完整，主要分布在台中市精密機械科技創新園區、潭子加工出口區、中部科學園區管理局及台中工業區等。
令狐榮達指出，市府以「前店及後廠」推動產業發展，其中前店部分即強化台中產業展銷能力，增加光電產業出口外銷爭取國際訂單機會；市府去年3月水湳國際會展中心動工，以2023年啟用為目標，將來在地光電展覽可在台中在地展出，達前店後廠效益，同時帶動住宿、交通、餐飲等會展經濟。
令狐榮達說，市府推動研發補助，協助「後廠」企業強化技術能力，落實產業轉型，辦理推動地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)及智慧機械及航太產業升級計畫，納入光電產業為補助對象，迄今已補助超過20家光電業者，總補助金額逾2,000萬元。
令狐榮達也強調，市府以具體行動支持光電產業在台中發展，如推動光電3倍增計畫，透過機關帶頭將閒置公有房舍屋頂設置太陽光電，並編列1,540萬元費用，補助企業與民眾設置太陽光電，更打造台中首座太陽能光電風雨球場，及推動文山綠光計畫，將文山一、二期掩埋場建置約2萬片太陽能光電模組、發展綠色能源。
今天除場內舉辦光谷論壇外，場外設有市府與中科管理局共同辦理的智慧機械及航太研發補助成果展示，計有永信藥品、統順科技、光隆精密、歐權科技及陸合企業計5家廠商參展，讓場內外廠商互相交流，共同提升台中產業競爭力。