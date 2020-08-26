搶攻3倍券商機　竹縣府結合300家業者消費300元抽機車

看準三倍券商機，新竹縣政府串連新竹縣各大商圈店家及13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業共300家業者，共同推出振興券優惠活動，消費300元就有機會抽中價值5萬6000元的機車﹔縣長楊文科今(26)日邀請全國民眾到新竹縣「吃、玩、住、遊、購」，愈早消費、抽獎次數愈多！



▲新竹縣府串連竹縣各大商圈店家共300家，消費300元就有機會抽機車，縣長楊文科今(26)日在縣府大廳舉辦的記者會中，邀請全國民眾到新竹縣「吃、玩、住、遊、購」，愈早消費、抽獎次數愈多！（圖/記者金祐妤攝,109.8.26）

楊文科表示、受新冠肺炎疫情波及，國際來台的旅遊人次及消費金額大幅減少，對觀光旅遊及許多行業造成衝擊﹔新竹縣六月起推出安心旅宿標章、中台灣好玩卡及你來玩我買單等方案，現在又推出「振新好康、竹縣抽好禮」方案，搶攻3倍券消費商機，希望藉由活動帶動縣內消費買氣，與中央聯手振興經濟，讓各行各業有錢賺。





縣府產業發展處長陳偉志指出，這項活動從9月1日到12月25日，結合縣內13個鄉鎮市各產業及竹東、光明、內灣、北埔、湖口、十二寮、九芎湖、關西等八個商圈店家加入，另外，小叮噹科學園區、綠世界生態農場、竹北市農會、新竹縣觀光協會、新竹縣旅館商業同業公會、新竹縣觀光民宿協會、新竹縣溫泉觀光產業協會、新竹縣糕餅商業同業公會、三陽機車等企業及產協會總計約300家廠商也熱情響應”振新好康、竹縣抽好禮”活動，期能降低疫情衝擊，促進縣內各產業復甦。





陳偉志說，活動期間，凡持三倍券到門口有張貼活動標章之特約店家消費，除可享優惠，消費滿300元即可獲得抽獎卡，掃描抽獎卡旁的QR code進入活動網頁，輸入序號以及個人資料，就可參加抽獎。獎項包括5部三陽機車、Switch遊戲主機、生活家電、小叮噹科學園區、綠世界生態農場門票、旅宿業住宿券及竹北農會推廣供銷中心500元兌換券等百樣好禮，每月抽獎一次，月月抽出機車，一次抽不到，序號可延續到下次抽獎，直至中獎或活動結束。



