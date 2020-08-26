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影／董座捐230萬元　助彰化醫院成立無障礙牙科門診

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-26 18:48:38

▲正新橡膠董事長陳榮華捐贈230萬元協助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診，讓彰化的身障者不再因牙科問題奔波尋醫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲正新橡膠董事長陳榮華捐贈230萬元協助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診，讓彰化的身障者不再因牙科問題奔波尋醫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
台灣輪胎龍頭正新橡膠董事長陳榮華捐贈230萬，協助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診，讓身心障礙者可以在無障礙空間，安全的接受牙科診療；陳榮華表示，只是盡自己一點心力來回饋鄉里，希望能提升身障者的就醫環境。

▲正新橡膠董事長陳榮華捐贈230萬，協助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲正新橡膠董事長陳榮華捐贈230萬，協助衛福部彰化醫院購買設備，成立無障礙牙科門診。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
陳榮華以「榮華悅茗」名義捐助，包含2台固定式治療台、1台行動是牙科治療椅，以及1台移動式治療，另外像是移動式吳影燈、活動是吸唾機、活動是洗牙機等等，都是為了因應不同身障人士所設計，方便他們使用。

彰化醫院院長謝文淮表示，身障者看牙科算是相當麻煩，行動不便者難以躺上診療床，因此就醫設備必須能移動因應不同身障者身形等，因此決定設立無障礙牙科門診，陳榮華董事長在之道他有想法後，馬上表達願意捐助設備，讓他相當感動。

▲台灣輪胎龍頭正新橡膠董事長陳榮華以「榮華悅茗」名義捐助。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲台灣輪胎龍頭正新橡膠董事長陳榮華以「榮華悅茗」名義捐助。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
陳榮華說，只要有關身體照護問題，都是到彰化醫院就診，在得知院長正在籌設無障礙牙科門診後，決定要給身障朋友一個友善的看診環境，因此提供捐助，希望南彰化的身障朋友，不用為了牙痛遠赴北彰甚至台中。

牙科主任金椿期指出，身障者因精神狀況或潛在疾病因素，在牙齒口腔不舒服需就診時，會面臨比一般人更大的風險，或是突發較難預料的情況，彰化醫院特別與彰化縣牙醫師公會合作無障礙牙科門診，週一下午及週五上午由他看診、週三上午由牙醫師公會的醫師支援，一起為身障者的牙齒口腔問題服務。

▲彰化醫院長謝文淮表示，身障者看牙科算是相當麻煩，行動不便者難以躺上診療床，因此就醫設備必須能移動因應不同身障者身形等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲彰化醫院長謝文淮表示，身障者看牙科算是相當麻煩，行動不便者難以躺上診療床，因此就醫設備必須能移動因應不同身障者身形等。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
彰化醫院與彰化縣牙醫師公會合作無障礙牙科門診，每週一下午及週五上午由牙科主任金椿期看診、週三上午由牙醫師公會的醫師支援，一起為身障者的牙齒口腔問題服務。

 

關鍵字

無障礙牙科門診 榮華悅茗 吸唾機 洗牙機 正新橡膠 牙齒 口腔

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