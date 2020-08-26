影／萬人血清檢測期中報告蓋牌事件　藍綠黨團互批

台大公衛學院執行「新冠肺炎萬人血清檢測」，期中報告延後到明（27）日公佈，民進黨團彰化縣議會黨團今（26）日猛批縣長王惠美並要求要出來面對；國民黨團火力全開還擊民進黨無知，蓄意挑起中央與地方對立，應公開道歉；縣長王惠美說，不想隨之起舞，專心縣政工作，尊重專業，中央、地方防疫一條心。

▲民進黨彰化縣議會黨團抨擊縣府執行萬人血清採檢是勞民傷財作秀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）

為調查新冠肺炎盛行軌跡，台大公衛學院委託彰化縣衛生局執行「新冠肺炎萬人血清檢測」，期中報告突然取消，民進黨彰化縣議會黨團總召李成等多位縣議員，抨擊縣府臨時取消記者會，讓外界不知所措，唯恐無症狀感染者已在社區趴趴走，引起社區不安、產業受影響，要求王惠美要負起失職之責。

民進黨彰化縣議會黨團總幹事李成濟更直言，報告一天不公布只會讓其他縣市的人以為「彰化是疫區？」對彰化縣的觀光旅遊、生活經濟的傷害只增不會減

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李成濟說，黨團主張立即公布報告，彰化縣民有知的權利。

▲國民黨團火力全開還擊民進黨無知，蓄意挑起中央與地方對立，應公開道歉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）

民進黨籍議員賴澤民重砲抨擊縣府執行萬人血清採檢是勞民傷財作秀，他直指王惠美大張旗鼓搞出來的萬人血清抗體篩檢最後的結果，就是「王惠美！你紅了！」

▲民進黨彰化縣議會黨團總幹事李成濟更直言，報告一天不公布只會讓其他縣市的人以為「彰化是疫區？」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）

國民黨議會黨團由黨團副書記長張錦昆等多位縣議員反擊民進黨「無知又無恥」，難道不知道公不公佈檢測報告是台大和中央的權責？把政治黑手伸進研究單位，明明是台大公衛學院主導萬人血清檢測，卻嫁禍給縣政府，以政治選舉操弄防疫，引發中央和地方對立，應向全民道歉。

▲國民黨彰化縣議會黨團回擊，民進黨為了選舉無所不用其極，試圖想打壓地方防疫的用心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）

張錦昆表示，防疫不應該分藍綠，這和縣長也沒有關係，不應該選舉到了，最近黨團開會都是為了選舉，然後就藉機把防疫議題和選舉混在一起，對彰化縣民很不公平，防疫就是防疫、選舉就是選舉，不要因為現在自己黨內拚初選，就開始製造議題，彰化縣人應該感謝葉局長，如果不是他把防疫工作做得這麼好，彰化縣人現在能夠建康，不要拿防疫為藉口當選舉文宣。確實把防疫工作做好。