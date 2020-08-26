劍湖山公車站鄉長實勘　將協調私有地設候車亭

沈勝騰指出，劍湖山遊樂世界相當吸引外來遊客前往雲林，每逢連假或例假日也吸引不少遊客前來，其交通運輸除乘坐遊覽車或自行駕車前往外，搭乘大眾運輸工具的遊客也不在少數。
沈勝騰表示，目前公車有台西客運和台灣好行兩線，原先公車候車站設在車輛出入口左側，後因進入園區的車輛動線改變，公車候車站也隨著遷往園區外的路旁，但該處是雲212線通往桂林和通往大湖口和前往遊樂區停車場的三叉路口，且有上下坡度的視線死角，遊客上下車的安全性相當堪慮。
鄉代會主席鄭和義等關心該公車站上下車和候車的安全性，特別在今天邀集鄉長沈勝騰、工務單位、台西客運和劍湖山世界等相關單位人員進行實勘，發現目前的公車站設置位置確實有安全上的顧慮，有必要尋覓較具安全性的地方設置，不過周邊附近的路旁腹地均為私有地，需再和業主協調同意設置方可行。
鄭和義表示，每逢遊客高峰時日，該處人車進出相當頻繁而多次造成雍塞，加上搭乘公車的遊客就在路旁的山溝旁和分隔島旁上下車，且須在車陣中穿梭而險象環生，因而另覓一處較具安全性地方設置後車站，實有其必要；如現今擇定的路口處，若經業主同意設置後，將向相關單位爭去設置美觀實用的候車亭，不儘可增加後車遊客的安全，也可多一項景觀。
沈勝騰指出，為了遊客和在地的人車安全，鄉公所將派員和該私有地的業主協調取得同意，若能順利取得同意後，不僅規畫設置一座美輪美奐的候車亭，也將會交通單位會同規劃周邊的安全標示或標誌設置，其確保來往人車安全。