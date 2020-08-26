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影／全民中州盃分齡籃球賽開幕　相信自己勇敢挑戰

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-26 21:30:00

▲全國全民中州盃分齡籃球賽大專公開男生組比賽相當激烈精彩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲全國全民中州盃分齡籃球賽大專公開男生組比賽相當激烈精彩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
響應教育部體育署提倡運動i臺灣計畫，中州科技大學舉辦2020年全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，在今（26）日舉行開幕式，今年賽事邁入第15年，但受到新冠肺炎疫情影響，學校審慎評估後決定如期辦理，但縮小舉辦規模，計有84支隊伍參加，各界好手聚集中州切磋球技，精彩可期。

▲高男甲組比賽有UBA大專籃球聯賽公開一級球隊的風格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲高男甲組比賽有UBA大專籃球聯賽公開一級球隊的風格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
2020年全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，從22日至30日共9天，於中州科大綜合體育館及風雨球場舉辦，今年比賽以「勇敢挑戰」為活動主軸，希望所有選手比賽時不畏艱難、突破自我、相信自己勇敢挑戰，拚出最佳成績！而9天的賽程預計打147場。

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▲ 高中組的球員都是台灣籃壇的未來之星。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
今年賽事計分9個組別，分別為高男甲組、高男乙組、高女甲組、高女乙組、大專公開男生組、社男組(不分年齡自由組隊)、社女組(不分年齡自由組隊)、青壯組(35~44歲)、壯年組(45歲以上)，選手從高中、大學生到各行各業社會人士，尤其社會組成員許多曾經在籃球場上叱吒一時，也有從年輕時就一起打球10幾、20幾年的球友組隊報名參加，因此中州盃可說是一個提供愛好籃球運動人士交流球技、增進情誼的最佳平台。

▲開幕戰由教育部次長林騰蛟(中)、彰化縣副縣長洪榮章(右)及立法委員陳素月(左)共同開球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲開幕戰由教育部次長林騰蛟(中)、彰化縣副縣長洪榮章(右)及立法委員陳素月(左)共同開球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
開幕式中，教育部次長林騰蛟、彰化縣副縣長洪榮章、立法委員陳素月、彰化縣工商發展投資策進會副總幹事陳穎青、教育部彰化縣聯絡處督導林正忠、中華民國籃球協會理事長謝典林及前彰化縣議員陳秋蓉等貴賓親自蒞臨會場為選手加油打氣，中州科大蒙古外籍生白薩代表運動員宣誓。

開幕戰是由大專公開男生組中州科大vs屏東大學B，該組別資格限定108學年度UBA公開一級及公開二級前四強的球隊，因此戰況激烈勝於各組別。

▲中州盃分齡籃球賽邁入第15年，從8月22日至8月30日共9天賽程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
▲中州盃分齡籃球賽邁入第15年，從8月22日至8月30日共9天賽程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.26）
中州科技大學黃思倫校長表示，全民中州盃分齡籃球賽今年邁入第15年，發展至今已成為台灣籃壇知名的賽事，很多學校的籃球隊都把參加中州盃比賽視為重要指標，卯足全勁拚戰，不但增加臨場實戰經驗、磨練球技，同時也為學校爭光。
 

 

關鍵字

中州盃分齡籃球賽 UBA 籃球賽 籃球運動 體育館 籃球

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