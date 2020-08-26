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當令食材！台北、新北各一場「新北健康三寶」甘藷展售會

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-26 21:20:00

▲27、28日於捷運府中站「板農活力超市廣場」，29、30日於捷運善導寺站「台北市希望廣場」將舉辦「新北健康三寶」甘藷消費地展售。（圖／新北市農業局提供）
▲27、28日於捷運府中站「板農活力超市廣場」，29、30日於捷運善導寺站「台北市希望廣場」將舉辦「新北健康三寶」甘藷消費地展售。（圖／新北市農業局提供）
喜愛甘藷的朋友們有福囉，新北市農業局在27、28日於捷運府中站「板農活力超市廣場」，29、30日於捷運善導寺站「台北市希望廣場」將舉辦「新北健康三寶」甘藷消費地展售，現場能夠買到新北青農生產最新鮮、最當令的健康甘藷，還有各式新鮮農產品、加工品美食，歡迎闔家光臨選購。

農業局表示，新北健康三寶甘藷種植在北海岸，金山、萬里、三芝、淡水、石門都是主要產區，因種植環境緊鄰大屯山系，有肥沃的火山黑壤土，以及陽明山系清泉灌溉，加上帶有鹽度的海風吹襲，造就新北的甘藷特別綿密細膩、甜度特別高，8月15日至9月6日在金山中角灣國際衝浪基地有在地小農擺攤販售美味甘藷美食，農業局邀請民眾到北海岸吃當季遊當地，無法到場的民眾朋友也不用灰心，8月27日至28日可搭乘捷運至府中站「板農活力超市廣場」，8月29日至30日至捷運善導寺站「台北市希望廣場」也都能夠就近採買享用。

▲27、28日於捷運府中站「板農活力超市廣場」，29、30日於捷運善導寺站「台北市希望廣場」將舉辦「新北健康三寶」甘藷消費地展售。（圖／新北市農業局提供）
▲27、28日於捷運府中站「板農活力超市廣場」，29、30日於捷運善導寺站「台北市希望廣場」將舉辦「新北健康三寶」甘藷消費地展售。（圖／新北市農業局提供）
本次展售活動由金山地區農會帶領甘藷產銷班參加，除了提供最新鮮的臺農66號紅心甘藷及臺農57號黃心甘藷，還有甘藷脆片、甘藷蛋捲、甘藷酥及甘藷麵等加工品可供挑選，愛吃甘藷的朋友絕對不能錯過，另外現場還有販售魚酥、紫菜、土蜂蜜及果醬等特色農漁產品，歡迎大家攜家帶眷來挖寶。

參與本次展售會的新北青農陳忠慶，在金山區六股里經營「陳家農舍」，以有機農法生產鬆綿香軟的甘藷聞名全台，與大自然共存共榮。陳忠慶表示，北海岸因得天獨厚的地理環境，種出的甘藷就是特別綿密香甜，料理方式也有些微不同，他分享一個很簡單在家也可以製作的料理「甘藷咖哩」，以北海岸甘藷代替馬鈴薯加入咖哩，讓咖哩增添自然鮮甜，且北海岸甘藷質地緊實細緻，加入咖哩久煮也不會化開，也是當地甘藷的特色之一，歡迎民眾這周末到台北希望廣場嘗鮮。

關鍵字

府中 新北市農業局 健康三寶 地瓜 甘藷

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