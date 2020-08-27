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中秋月餅百百種　中市星級飯店經典、創意各擁鐵粉

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-27 13:50:00

▲林酒店持續推出年年熱賣的「月舞樂林」蛋黃酥禮盒，由師傅手工現製。（圖／林酒店提供）
▲林酒店持續推出年年熱賣的「月舞樂林」蛋黃酥禮盒，由師傅手工現製。（圖／林酒店提供）

迎戰中秋送禮市場，台中市星級飯店競推月餅禮盒搶商機，尤其今年受疫情影響，企業聚餐減少，改以送月餅聯繫情感，帶動火紅買氣；儘管距離中秋節尚有一個月，有飯店己賣出5成，有信心提前完售，買氣強強滾，較前二年熱絡，早鳥還有優惠行情。

▲台中長榮桂冠酒店金采禮盒，屢獲全國酥皮月餅評比第一。（圖／長榮桂冠酒店提供）
▲台中長榮桂冠酒店金采禮盒，屢獲全國酥皮月餅評比第一。（圖／長榮桂冠酒店提供）
 

今年月餅市場熱絡，相對競爭激烈，各飯店為滿足消費者需求，經典傳統與創新口味兼有，提供更多選擇；以長榮桂冠酒店為例，除了屢獲媒體評選為「全國酥皮月餅評比第一」的蛋黃酥綠豆凸綜合禮盒外，另有集結「蓮蓉蛋黃」、「素香滷肉」、「五仁棗泥」，及「干貝蓮蓉」四款口味的廣式月餅，喜歡創新口味的，可以選擇烏魚子綠豆凸、松露綠豆凸，頂級山海黑金食材入餡，再點綴金箔，兼具味覺與視覺奢華感，送禮自用都體面。

林酒店持續推出年年熱賣的「月舞樂林」蛋黃酥禮盒，由師傅手工現製，內餡採用屏東萬丹紅豆熬製的烏豆沙，搭配智利松子及彰化的鹹蛋黃，巧妙工法完成黃金比例配方，飽滿而鬆軟口感、甜而不膩，讓人再三回味即日起至9月20日前購買享早鳥優惠價

▲日月千禧酒店與45年糕點老舖一之鄉合作，今年推出「禧鄉逢」月餅禮盒，首度跨界合作。（圖／日月千禧提供）
▲日月千禧酒店與45年糕點老舖一之鄉合作，今年推出「禧鄉逢」月餅禮盒，首度跨界合作。（圖／日月千禧提供）
近年來跨界聯名，已成月餅市場主流趨勢；日月千禧酒店與45年糕點老舖一之鄉合作，今年推出「禧鄉逢」月餅禮盒，由一之鄉專為日月千禧設計的獨家口味，包括桃山蜂蜜香柚、廣式奶皇流芯、廣式金絲棗泥桂圓、廣式香菇牛肉四款外，另搭配一之鄉招牌的黑芝麻蜂蜜蛋糕，及精選高山烏龍茶包，品茶配月餅，是最貼心搭配禮盒，9月6日前預購付款享9折優惠。

▲85度c連鎖咖，今年與插畫家聯手推出復古風月餅禮盒，無論包裝和口味都超吸睛。（圖／金武鳳攝，2020.8.27)
▲85度c連鎖咖，今年與插畫家聯手推出復古風月餅禮盒，無論包裝和口味都超吸睛。（圖／金武鳳攝，2020.8.27)
連鎖咖啡85度C則與二搞插畫聯名，針對阿姆斯壯登月事件，規劃11款復古創意禮盒，包裝全是懷舊尪仔標插畫，濃濃台味復古風超吸睛，連禮盒名稱都讓人莞爾其中，「素蘭阿姨」專為奶素者開發，「小雞星球」是超萌的小雞日式和果子，[u1] 「85上月球」集結白玉東坡酥、金玉酥及芋泥與奶黃交織的爆漿流沙等多款口味，是CP值超高禮盒。
 

關鍵字

長榮桂冠酒店 85度C 林酒店 日月千禧酒店 中秋月餅

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