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高雄市民比較重要！陳其邁留守高雄　行政院會副市長代打

記者鄭婷襄高雄報導
calendar_today2020-08-27 13:02:08

▲高雄市長陳其邁到六龜區中興里DF053潛勢溪流現地勘查。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁到六龜區中興里DF053潛勢溪流現地勘查。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府宣布今（27）日正常上班上課，另依據中央氣象局預報資料顯示，山區雨量已達停班停課標準，因此六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區今日停止上班、上課；原訂上午北上參加「行政院會」的高雄市長陳其邁也決定留守高雄，改由林欽榮副市長代表出席。

陳其邁今日在長份野溪受訪時指出，預估今日的雨量大概都會往山區移動，因此比較擔心山地的狀況，所以七點多出門來看六龜、美濃，有一些野溪的整治、防洪、排洪的一些建設，例如中興里台27線，去年當副院長的時候來看過，今年已經進度已經達到97%快完工。

原本今日是陳其邁上任高雄市長後的第一次行政院會，但因連日豪雨選擇留在高雄；陳其邁表示，高雄市民比較重要，就只能跟蘇院長說抱歉，地方還是要顧好，今天雨勢來到山區，比較擔心這種土石流的潛勢溪流，所以來跟區長特別交代，民政局應該要隨時注意土石流的警報，有的話要趕快撤離，並特別注意慢性病、懷孕婦女，就醫的狀況要先做好部署。

▲高雄市長陳其邁到六龜區中興里DF053潛勢溪流現地勘查。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁到六龜區中興里DF053潛勢溪流現地勘查。（圖／高雄市政府提供）
上任三天就面臨致災性豪雨的考驗，媒體也問陳其邁晚上睡得好嗎？會不會因為韓粉一直盯著災情，感覺很有壓力？陳其邁認為不會有壓力，本來個性就是緊緊緊，防災就是全部都要到位、全部都要盯緊，但凌晨2點、4點、6點都醒來看資料，確實「睡不好」，一直跟水利局長蔡長展保持密切聯繫，尤其防洪，包括全流域的治水，也要針對不同的狀況有不同的解決方案。

陳其邁指出，下周已經約好水利署署長下來，有一些預算，要中央配合的，請蔡局長先要做一次盤點，畢竟有些像在北高雄岡山、大寮、林園那些動輒上億的水利建設都要中央支持，像有些溪流是屬於河川局的，有一些是屬於水保局的，治水還是要中央地方合作。

關鍵字

陳其邁 西南氣流 山區豪雨 水利署 治水

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