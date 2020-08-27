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獨立樂團拍謝少年歌曲《踅夜市》　融合基隆地景聲音

記者康子仁/基隆報導
calendar_today2020-08-27 13:42:46

▲基隆觀銷處處長曾姿雯與獨立樂團拍謝少年合影。(圖/基隆市政府觀銷處提供)
▲基隆觀銷處處長曾姿雯與獨立樂團拍謝少年合影。(圖/基隆市政府觀銷處提供)
基隆市觀光及城市行銷處推出文化觀光品牌「基隆時空漫遊指南」，其中聲音地景計畫與聲音藝術家蕭芸安和拍謝少年合作，蒐集了基隆海邊、山上、廟口夜市及崁仔頂魚市的聲音，並邀請音樂創作者將這些聲音融入自己的音樂創作中，為基隆寫出一首首精選歌曲。

▲拍謝少年運用於基隆廟口夜市採集的聲音地景，結合新歌《踅夜市》的創作。(圖/基隆市觀銷局提供)
▲拍謝少年運用於基隆廟口夜市採集的聲音地景，結合新歌《踅夜市》的創作。(圖/基隆市觀銷局提供)
拍謝少年運用於基隆廟口夜市採集的聲音地景，結合新歌《踅夜市》的創作，並搭配現場拍攝的Live Session MV，帶來非常有基隆海港都市特質的全新音樂及影像創作；拍謝少年表示，踅夜市是台灣人的重要集體記憶，他更想書寫的是，在那夜涼如水、光影交錯的市集中，帶著重要的人隨意走走、滿載而歸的珍貴體驗。

基隆市長林右昌說，許多人對基隆的第一印象就是廟口夜市，《踅夜市》的創作也是從廟口出發，透過MV音樂錄影帶的拍攝，帶入許多基隆重要的歷史場景。從港口到廟口、從要塞司令部眷舍到崁仔頂魚市，在這個富含歷史意義的城市，四百年的基隆史也幾乎貫穿了台灣的歷史，期待民眾透過這支ＭＶ，更認識基隆豐富的歷史場景故事。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次聲音地景計畫以「聆聽一捲卷山海mixtape」為主題，邀請李明璁老師擔任聲音地景策劃策展人，還有聲音採集家－蕭芸安採集屬於基隆的聲音，再透過音樂創作人－沈宣萱、雷擎與拍謝少年打造四首與基隆有關的創作。其中拍謝少年更選擇將這首《踅夜市》在基隆拍攝，並進行現場收音，蒐集滿滿的基隆氣味，這不只是基隆文化與觀光的創新跨界嘗試，更將是一趟由打開耳朵所全面啟動的五感美妙旅程。

關鍵字

拍謝少年 踅夜市 聲音地景計畫 基隆市 市長林右昌

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