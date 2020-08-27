安心旅遊補助生變？宜縣綠議員籲中央勿出爾反爾

日前傳出交通部原本要執行到今年10月底的「安心旅遊補助」方案，因為經費即將用完，可能提早結束，宜蘭縣數十位民宿業者今（27）日上午在民進黨宜蘭縣議員簡松樹及宜蘭市長江聰淵陪同下召開記者會，呼籲中央要履行承諾，不能出爾反爾，應持續執行補助方案。
宜蘭縣民宿協會理事長陳勝樂表示，政府推動安心旅遊的用意是希望在疫情比較舒緩的時候，可以帶動經濟循環，而觀光也是讓經濟得以發酵最快的方式，雖然政府只有補助一個晚上一千元，但帶動的消費可能6至7倍，對經濟發展可以說是環環相扣；陳勝樂說，既然政府之前說過要補助到10月底，現在就不應臨時喊卡。
縣議員簡松樹表示，政府的政策必須一貫，之前交通部長曾說過，安心旅遊補助到10月底絕對沒問題，這句話言猶在耳，這兩天卻傳出補助可能減半或提早結束，這樣對產業是非常不公平，簡松樹說，政府不能失信於民，政策也不能出爾反爾，因此，希望中央能顧及民眾及業者權益，安心旅遊的補助應該要做好做滿。
宜蘭市長江聰淵表示，今天有這麼多人關心這個議題，表示確實很重要性。他說，昨天他與交通部接洽，獲得的訊息是，交通部已經在盤點資源，會朝向補助方案持續到10月底，同時是全額補助的目標來進行，江聰淵說，這項決策應該很快會有結果，相信可以讓民眾滿意、業者安心。