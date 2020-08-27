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嘉義前縣議員汪志敏遭查獲涉詐領助理費　20萬交保

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-27 14:21:05

▲嘉義縣前縣議員汪志敏遭查獲涉嫌以人頭虛報薪資。(圖／記者陳惲朋翻攝)
▲嘉義縣前縣議員汪志敏遭查獲涉嫌以人頭虛報薪資。(圖／記者陳惲朋翻攝)
嘉義地檢署、廉政署因獲嘉義縣前議員汪志敏涉嫌以人頭虛報薪資等方式，詐領嘉義縣議會助理費，26日上午7時兵分3路聯合搜查汪志敏住處，查扣相關事證，並傳喚汪、汪妻及相關證人共7人到案說明，汪志敏、汪妻均列被告，各以20萬元交保，汪姓人頭助理雖列被告，但予飭回。

嘉義地檢署表示，接獲前嘉義縣汪姓縣議員涉嫌以人頭虛報薪資等方式，詐領嘉義縣議會助理費情資，遂由陳睿明檢察官及駐廉政署蔡佰達、范家振檢察官等人指揮偵辦，經組成專案小組蒐證後，於26日上午7時許，由專案小組持搜索票至汪姓被告等人住處執行搜索共3處，扣得相關事證，並傳喚汪姓等被告及相關證人共7人。

地檢署指出，汪志敏係嘉義縣議會第16屆、第17屆議員(未連任議員獲聘台南市政府民族事務委員會主委)竟與其妻共同意圖為自己不法之所有，基於利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實之犯意聯絡，分別向鄭O芳(汪妻的妹妹，已過世)、汪O龍(汪志敏弟弟、現任阿里山鄉代表會副主席)遊說充當人頭助理，詐領助理費等費用，鄭O芳、汪O龍應允後，鄭O芳自98年7月起至101年6月31日止；汪O龍則自101年7月起至103年12月31日止，分別擔任汪志敏人頭助理，並由汪志敏製作不實聘書等文件，以鄭、汪人頭帳戶存摺影本等相關資料，交嘉義縣議會申請公費助理補助款，共計請領新台幣(下同) 300萬餘元。

經檢察官訊問被告汪志敏、汪妻鄭O玲、汪O龍及相關證人後，認被告汪志敏、鄭O玲涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物罪及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，人頭助理汪O龍因涉犯刑法第214條之使公務員登載不實罪嫌而列被告，地檢署認汪志敏等人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，所以汪志敏、鄭O玲各以20萬元交保、汪O龍則予以飭回。

前嘉義縣議員汪志敏，在記者截稿前未接電話。

關鍵字

嘉義縣議會 廉政署 嘉義地檢署 助理費 汪志敏

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