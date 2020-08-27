影／期間限定兒童新樂園　卦山親子嘉年華週末登場

八卦山大佛可說是彰化的鎮縣之寶，廣場前的九龍戲水池更是代表著吉祥如意，近年積極推廣成為遊憩的好所在，去年的活動帶來了6萬人潮，今年再次規劃在29、30兩天舉辦「2020卦山親子嘉年華」，更是首次與交通安全宣導結合，活動規劃有Formosa玩具基地、童玩體驗、樂活市集、街頭藝人表演、夏日童樂會等。
王惠美表示，今年因應疫情活動做了些許的改變與規劃，用夜市風童玩體驗與Formosa玩具基地取代水上遊戲，過程中也結合交通安全宣導，利用遊戲闖關的方式加深孩子交通安全的嘗試，現場還可抽GOGORO機車等多項大獎，透過兼顧防疫與寓教於樂的活動讓孩子們做好開學的準備，歡迎民眾一家大小共襄盛舉。
交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興表示，八卦山是個美好的地方，今年受到疫情影響，國人無法出國旅遊，使得國人轉而於國內國民旅遊，「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」對於親子外出遊玩交通安全及地方觀光產業都有偌大之助益。
由於彰化縣高齡人口已超過20萬，為加強65歲以上老年人行的安全，今年交通安全宣導活動，將著重在宣導「高齡者路口步行安全及路口騎車安全」，希望透過宣導活動，讓年長者及機車騎乘者瞭解交通安全規則；有意前往參加活動的民眾，可將汽車停放在八卦山第一停車場、第二停車場、體育休閒園區、民族新村及國立彰化生活美學館五處，若交通壅塞時，也將視情形進行公園路及卦山路單向交管措施。