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影／期間限定兒童新樂園　卦山親子嘉年華週末登場

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-08-27 15:53:58

▲「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」將在29日、30日兩天熱鬧登場。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.27）
▲「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」將在29日、30日兩天熱鬧登場。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.27）
八卦山大佛風景區29日、30日兩天將成為期間限定兒童新樂園，今年的「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」以「Formosa玩具基地」及「夜市風童玩體驗」串連大小朋友共同的回憶，活動邀請草莓姊姊、柳丁哥哥、掌中戲等精彩表演，還有限量冰棒及FB打卡送好禮。

八卦山大佛可說是彰化的鎮縣之寶，廣場前的九龍戲水池更是代表著吉祥如意，近年積極推廣成為遊憩的好所在，去年的活動帶來了6萬人潮，今年再次規劃在29、30兩天舉辦「2020卦山親子嘉年華」，更是首次與交通安全宣導結合，活動規劃有Formosa玩具基地、童玩體驗、樂活市集、街頭藝人表演、夏日童樂會等。

▲小朋友賣力表演讓現場更增歡樂氣氛。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.27）
▲小朋友賣力表演讓現場更增歡樂氣氛。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.27）
王惠美表示，今年因應疫情活動做了些許的改變與規劃，用夜市風童玩體驗與Formosa玩具基地取代水上遊戲，過程中也結合交通安全宣導，利用遊戲闖關的方式加深孩子交通安全的嘗試，現場還可抽GOGORO機車等多項大獎，透過兼顧防疫與寓教於樂的活動讓孩子們做好開學的準備，歡迎民眾一家大小共襄盛舉。  

交通部觀光局參山國家風景區管理處長柯建興表示，八卦山是個美好的地方，今年受到疫情影響，國人無法出國旅遊，使得國人轉而於國內國民旅遊，「2020卦山親子嘉年華暨交通安全宣導活動」對於親子外出遊玩交通安全及地方觀光產業都有偌大之助益。

▲「2020卦山親子嘉年華」以「童趣」為主軸，各種童玩，讓彰化縣長王惠美也忍不往停下腳步。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.27）
▲「2020卦山親子嘉年華」以「童趣」為主軸，各種童玩，讓彰化縣長王惠美也忍不往停下腳步。（圖／記者葉靜美攝，2020.08.27）
由於彰化縣高齡人口已超過20萬，為加強65歲以上老年人行的安全，今年交通安全宣導活動，將著重在宣導「高齡者路口步行安全及路口騎車安全」，希望透過宣導活動，讓年長者及機車騎乘者瞭解交通安全規則；有意前往參加活動的民眾，可將汽車停放在八卦山第一停車場、第二停車場、體育休閒園區、民族新村及國立彰化生活美學館五處，若交通壅塞時，也將視情形進行公園路及卦山路單向交管措施。 

 

關鍵字

玩具基地 童趣 卦山親子嘉年華 八卦山 八卦山大佛

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