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中市私立明德高中附設小學招生　議員質疑涉嫌違法

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-27 16:14:26

▲中市私立明德高中附設國民小學，109學年度辦理招生，市議員李天生質疑，不合申請設校規定，市府核准設校招生涉嫌違法，要求追究責任。(圖／李天生服務處提供2020.8.27)
▲中市私立明德高中附設國民小學，109學年度辦理招生，市議員李天生質疑，不合申請設校規定，市府核准設校招生涉嫌違法，要求追究責任。(圖／李天生服務處提供2020.8.27)
台中市政府核准「私立明德高中」附設國民小學，並於109學年度辦理招生，市議員李天生今(27)日質疑，該國小學校地面積不大，沒有和校本部相連，銜接兩校區的天橋也未興建完成，不合申請設校規定，市府核准設校招生涉嫌違法，要求追究責任。

李天生指出，明德高中在校本部對面停車場用地設立附設雙語國小，經市府教育局核准並辦理招生，他接獲反映該國小校地面積狹小，並沒有和校本部相連，也沒有運動場地，如同一間補習班，是否合於設校規定？ 

此外，李天生表示，國中小學校區不應該任意分散，東一塊、西一塊，如何實施教學，明德高中在申請設立附設國小時，教育部要求興建一座天橋連接兩處校區，以利學童前往校本部實施體育教學，不過至今沒有完成，嚴重危害學童出入安全，不符申請設校規定，市府核准設校招生涉嫌違法。

李天生也批評，台中市私校管理鬆散，以往曾經有校舍還沒有興建完成就辦理招生的情形，同時核准明德國小招生，是否影響本市其他國小學童入學，主管機關沒有仔細評估，後遺問題眾多，外界反彈嚴重。

面對質疑，市府教育局說明，經報請教育部回文解釋，105年核定設校時曾要求規劃增設兩校區之間的天橋，確保學生安全，不過並未要求該校「應於招生前完成天橋之架設」，因此並非審核設校的必要條件，市府核准設校及招生並未違反規定，目前學校也保證將於明年度優先推動興建。

有關學校面積問題，教育局解釋，經查明德高中全校校地總面積34482平方公尺，樓地板面積70790.3平方公尺(含新建校舍8112.6平方公尺)；70790.3平方公尺除3531位學生，每位學生擁有19.88平方公尺，符合國中小每生樓地板面積17平方公尺之規定。

關鍵字

明德國小 天橋 私立明德高中 雙語國小 李天生

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