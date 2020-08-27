優人神鼓東部首次大型公演　為醫護防疫人員鼓勵

今年疫情肆虐，慈濟基金會送出超過兩千兩百萬件防疫物資至80個國家地區，然而在最不安的年代，優人神鼓將以最安定人心的《金剛心》演出帶來正能量，用音樂、藝術演出，結合戲劇、舞蹈、樂曲、擊鼓、武術、梵唱眾多劇場內外元素，轉化成一股溫柔卻強大的力量，讓原本變動不安的社會，帶來踏實和穩定感，消弭恐懼，安撫人心。
面對詭譎多變的疫情變化，慈濟邀請花蓮7家醫療院所醫護人員代表、醫師、藥師、護理師護士公會等第一線防疫人員，和協助口罩運送的郵務士及警消防疫英雄團隊，感恩他們堅守崗位持續守護民眾健康，值得一提的是，最後會由靜思精舍法師，帶領大家為天下消弭災疫祈願，讓善念共振。
慈濟基金會執行長顏博文提到，過去在業界時也曾至優人習鼓，瞭解優人是透過「打拳、打禪、打鼓」穩定心性的團體，這次優人神鼓能至花蓮演出，是善念和藝文融合，在此疫情混沌之際，讓祈福感恩給自己和世界大祝福。
優人神鼓創辦人劉若瑀也透露，這次圓滿過去希望能到東部進行大型演出的心願，更重要的還是祈福性的演出，在全球深受疫情之苦的此時，將善的力量，接天接地，乃至於大環境，讓天地之間產生共鳴，發揮撼天動地的力量，把堅定的善念傳遞出去，穩定自己也幫助他人。
文化局副局長曾之妤表示，這次能邀請優人神鼓至東部演出實屬難得，二十九日正值暑假尾聲，邀請民眾踏著藝文的腳步走到花蓮，珍惜手上的票券參與。